Hätten Norbert Fimpel und Tolo Servera zum Auftakt den Song „Wish you were here“ vor nur wenigen Zuhörern gespielt, hätte das durchaus etwas komisch klingen können. Doch angesichts der Besuchermenge im Saal Beverhof wurde deutlich: Das Lied von Pink Floyd konnte fast wörtlich genommen werden. Mehr als 160 Gäste hatte das Duo Fimpel/Servera am Sonntagabend erfolgreich vom Sofa gelockt.

Kulinarisch konnten sich die Musikliebhaber vorab mit spanischen Spezialitäten stärken. Ein Hinweis auf die Verbindung beider Künstler zur Sonneninsel Mallorca. Eben dieses spanische Lebensgefühl hauchten Norbert Fimpel und Tolo Servera den Songs ein. Nicht nur die Eigenkompositionen schienen davon geprägt, auch die gecoverten Stücke – etwa von Sting, Prince oder U2 – präsentierten sie dementsprechend aufgefrischt. Eine Auswahl dessen, was Fans auch vom neuen Album des Duos, kurz und prägnant „2“ genannt, erwarten können.

„Alle waren begeistert“, resümierte Thomas Gabriel vom veranstaltenden Verein „Ostbevern.Kultur“ abschließend. „Die Besucher, wie auch die Künstler, hoffen nächstes Jahr wieder auf ein Konzert.“