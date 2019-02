Heimatverein besucht Wittkamp

Der Heimatverein hatte zu einem Winterspaziergang eingeladen – bei strahlendem Sonnenschein und fast frühlingshaftem Wetter. Darüber freute sich schon beim Start am Heimathaus der Vereinsvorsitzende Franz-Josef Elberich , der die knapp 40 Teilnehmer begrüßte.

Die von Erich Harenbrock ausgesuchte Strecke durch das Baugebiet am Nachtigallenweg führte über diverse „Pättkes“ ins Industriegebiet zum Graf-Zeppelin-Ring und dort zur Firma Wittkamp Maschinen- und Anlagenbau. Die Familie Wittkamp erwartete die Wanderer schon, die sich zunächst einmal bei Kaffee und Kuchen stärken konnten. Bereits dabei wurden erste Informationen zum Unternehmen und den Produkten des Unternehmens von Geschäftsführer Martin Wittkamp gegeben.

Die erst seit 2001 in Ostbevern ansässige Firma wurde, wie Wittkamp ausführlich erläuterte, seither in vier weiteren Bauabschnitten erheblich erweitert und beschäftigt heute fast 50 Mitarbeiter. Beim anschließenden Rundgang durch die Produktionsbereiche zeigte und erklärte der Unternehmer mit viel Engagement und Esprit einige der aktuell in Produktion befindlichen Maschinen. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um individuell entworfene und auf die Bedürfnisse des Bestellers abgestimmte Produkte.

Vieles war für die Zuhörer neu und teilweise sehr komplex. Dank der umfassenden Erklärungen des Firmeninhabers blieben aber nach der Besichtigung keinerlei Fragen mehr offen. Nach der Übergabe eines kleinen Gastgeschenks ging es dann durch das Baugebiet Berkenkamp zurück zum Heimathaus.