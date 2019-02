Schon in der Planung hörte es sich lecker an: von der Maiscremesuppe über Schnittlauchrahmkuchen bis hin zu Weintraubenkompott wurden leckere und bis dato eher unbekannte Rezepte in leckere Speisen umgesetzt. Eingeladen zum Themenabend „Partyrezepte“ hatte die örtliche Kolpingsfamilie.

Als Frau vom Fach begleitete Stefanie Fornfeist die Stunden in der Küche der Josef-Annegarn-Schule. „Es sind alles leckere Kleinigkeiten“, erklärte die Ladbergerin. Als Hauswirtschafterin, Kräuterpädagogin und nicht zuletzt als „Naturgenuss-Führerin“ hat sie sich bereits einen Namen gemacht. Den Hobbyköchinnen, obwohl allesamt „gestandene Hausfrauen“, konnte sie noch einiges Neues beibringen. „Ich möchte ihnen auch vermitteln, wie man die Speisen super aussehen lässt“, sagte Stefanie Fornfeist. Gut aussehen und vor allem gut schmecken taten diese einige Zeit später: In großer Runde wurde gemeinsam gespeist.

Über die Resonanz des Abends war Agnes Sicking begeistert: „Wir waren ausgebucht“, so die Organisatorin aus den Reihen der Kolpingsfamilie. Eine ähnliche Veranstaltung ist schon terminiert. Am 19. November findet „Kochen für Singles“ statt.