Hitzige Debatte

Der Bürgermeister war in seinen Worten klar: „Der Standort ist, auch laut Gutachter, hervorragend. Empfohlen wird lediglich eine Ampel vor der Ausfahrt zu errichten, damit die Fahrzeuge nicht schon mit eingeschaltetem Martinshorn auf die Ladberger Straße fahren müssen“, stieg Wolfgang Annen in die Diskussion ein.

Vor zahlreichen Gästen und Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Malteser Hilfsdienst folgte eine ausgiebige Diskussion über Sinn und Unsinn von möglichen Kosteneinsparungen. Die anwesenden Architekten hatten dafür eigens eine Reihe von Änderungsvorschlägen vorbereitet – auch visuell – und anhand dieser Beispiele aufgezeigt, welche Veränderungen welche Ersparnis bringen würden.

So könnte die zuvor genannte Summe von 1 950 000 Euro unter anderm dadurch gesenkt werden, indem die Fläche der Sozialräume verringert wird. Auch der Baustoff Holz, den die Architekten in der ersten Planung vorsahen, könnte durch eine Stahl-Alu-Konstruktion ersetzt werden, was weitere Kosten einsparen könnte und die Summe auf bis zu 1 640 000 senken könnte. Dann allerdings unter der Bedingung, dass eine Achse, also ein Platz in der Halle für ein Fahrzeug, wegfallen würde. „1,8 Millionen Euro. Das ist die Summe, die im Haushalt steht. Natürlich würde ich mich auch über eine geringere Summe freuen, aber das entscheiden sie“, erklärte Kämmerer Dr. Michael König auf die Frage, welche Summe er denn als realistisch ansehen würde.

Neben den anwesenden Politikern wurde auch Michael Saabe, dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, das Wort erteilt. „Anders als den ersten Vorschlag, sehe ich das gekürzte Raumkonzept hier auch gerade zum ersten Mal. Ich möchte aber darauf hinweisen, das bereist heute alle fünf geplanten Achsen ausgebucht sind. Ein eventuell hinzukommendes Tankfahrzeug ist dabei noch gar nicht eingeplant.“ Dagegen könnte er sich vorstellen, dass im Bereich der Umkleidekabinen, Dusch- und Sozialräume die Kameraden mit ihren Untermietern auch etwas enger zusammenrücken könnten.

Der Malteser, der in dem neuen Gebäude Mieter werden würde, hat derweil dem Mietvertrag über eine länge von 15 Jahren soweit zugestimmt. „Die Verhandlungen bezogen sich aber noch auf das erste, das größere Raumkonzept. Kleinere Sozialräume bedeuten dann natürlich auch weniger Mieter“, ergänzte der Kämmer.

„Die Größe steht für uns nicht zur Position“, sagte Hubertus Hermanns (CDU). „Auch sollte keine Achse entfernt werden. Wenn, dann sehen wir nur Einsparungspotenzial bezüglich des Zuschnitts der Sozialräume.“ Zudem unterstrich er, dass er, auch wenn es kostspieliger wäre, die Holzvariante bevorzugen würde, wolle die Gemeinde doch auch weiterhin ihrem Klima-Image gerecht werden. Dem konnte Jochem Neumann (Grünen) nur zustimmen. Er wollte bei der Abstimmung nicht nur das Grundstück und die Ausrichtung festlegen. Er hätte sich auch schon auf das Holz festlegen können. „Wo ich Bauchschmerzen habe, das ist die Sache mit dem Waschplatz, der teuer im Bau und in Wartung und Pflege ist.“ Eine Erläuterung seitens Michael Saabe und durch den Bürgermeister gab dann zwar Aufschluss auf die Bedeutung und die Nutzungsfrequenz eines Waschplatzes, aber es wurde deutlich, dass es hier noch weiteren Klärungsbedarf gibt. „Ein Waschplatz draußen wäre für uns auf jeden Fall praktikabler“, so Saabe.

Es ging hin und her in einer teils sehr hitzigen Debatte. Als Karin Läkamp (FDP) dann vorschlug, dass das Projekt um ein weiteres Jahr geschoben werden könnte, um mehr Planungs- und Finanzierungssicherheit zu haben, wurde es nicht nur bei den Gästen unruhig. Mathilde Breuer (CDU) sagte: „2009 gab es eine Zukunftswerkstatt. Und seit dem sprechen wir über ein neues Feuerwehrgerätehaus. Schieben kommt nicht in Frage.“

Am Ende konnten sich die Anwesenden dazu entschließen, dass das Bauvorhaben weiter vorangetrieben werden soll und die Kosten auf 1,8 Millionen Euro gedeckelt werden. „Wir sehen, ähnlich wie unter anderem auch die FDP, an anderer Stelle deutliche Einsparpotenziale im Haushalt. So sollten wir am Ende das Feuerwehrgerätehaus realisieren können“, so Jochem Neumann.

Hans-Heinrich Witt von der Verwaltung freute sich, das zumindest ein Teil beschlossen werden konnte. Muss, sofern dieses Jahr noch was geschehen soll, doch zeitnah auf dem Gelände die Gehölze entfernt werden. „Ab März dürfen wir da nicht mehr dran. Dann greift das Naturschutzgesetz.“

Michael Saabe hingegen ist erstmal zufrieden, dass das Thema vom Tisch ist. „Gut, dass es das erste Konzept geworden ist. Denn wir brauchen den Platz, planen wir ja langfristig, also für mehrere Jahrzehnte.“ Auf die WN-Anfrage, warum denn bei einer so langfristigen Planung nicht gleich auch eine sechste Achse eingeplant wird, wo es doch allem Anschein nach auf jeden Fall noch ein weiteres Fahrzeug geben wird, konnte der Leiter der Feuerwehr nicht antworten. „Das leuchtet mir nicht ein. Klar, sind das weitere Kosten, aber wir bauen hier ja für die Zukunft.“