Es ist ein Bedürfnis zu singen

„Singen macht einfach glücklich“, sagte Margarete Götker . „Und hier scheinen dass ja viele zu wissen“, freute sich die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde über den großen Zuspruch, den die Premiere des neuen Angebots von Lisa-Marie Addens erfuhr. Götker hatte mit weitaus weniger Teilnehmer gerechnet. In der „KulturWerkstatt“ wurden Tonleitern erklommen, die Intonation trainiert und der Stimmumfang erweitert. Alles mit viel Spaß, aber auch Ehrgeiz am gemeinsamen Gesang.

„Wir hatten fast 40 Anmeldungen“, erzählte Margarete Götker. Auch aus umliegenden Gemeinden hatten sich Einige gemeldet. Für sie heißt das: es wird nicht bei dieser einen Veranstaltung bleiben, sondern eine weitere wird möglichst bald folgen um damit allen Interessierte gerecht werden zu können. „Das freut mich total“, sagte sie. Das Singen sei ein schönes Element im „Work-Life-Balance“ und damit ein guter Ausgleich zu den Anforderungen des Alltags.

Für die meisten der Teilnehmer sorgte so die Veranstaltung für den passenden Abschluss einer Arbeitswoche. Singende von U-20 bis Ü-70 testeten mit verschiedenen Stimmübungen und rhythmischen Komponenten ihr Gesangsvermögen. Lisa-Marie Addens leitete die Besucher nach und nach in verschiedenen Gruppen zu Steigerungen des Umfangs an, bis hin zu Melodien, und begleitete am Piano. Gegen Ende gab es ein „Cool Down“, das bei gedimmten Licht zu einem meditativen Klangerlebnis wuchs. Die „Schüler“ der Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin, die vor kurzem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat, erlebten dabei bestimmt auch ein gewisses Glücksgefühl, der gemeinsame Wunsch des Abends.

„Gerade in der technisierten Welt ist es ein Bedürfnis, zu singen und sich dabei zu spüren“, meinte Margarete Götker. Der nächste Termin zum Ausprobieren wird noch bekannt gegeben. Danach ist es möglich, das neue Angebot nach Terminabsprachen in einem Kurs zu erleben. Interesse daran hat ein großer Teil der Teilnehmer schon bekundet.