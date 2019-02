33 Mitglieder der „Skysingers“ aus Ostbevern machten sich zu einem Probenwochenende ins Priesterhaus der Wallfahrtsgemeinde St. Marien in Kevelaer auf. Geprobt wurde unter anderem für die Erstkommunionfeier in Brock, die Amtseinführung von Pfarrer Marco Klein und für die Feiern zum 20-jährigen Bestehen der „Skysingers“ am 28. September in St. Ambrosius. Mit viel Freude und Elan, heißt es weiter, wurde auch an stimmgewaltigen Passagen mit stimmschonendem Singen geprobt. Nach einem erfolgreichen Samstag klang der Tag dann abends im Kachelofenzimmer aus. Der Sonntag begann mit Warm-Up im Innenhof des Hauses. Am Ende freuten sich alle über ein erfolgreiches und stimmungsvolles Wochenende, von dem alle erfüllt mit neuen Eindrücken nach Hause fuhren. Sollten sich Interessierte der Gemeinschaft anschließen wollen, sind sie eingeladen, zu den wöchentlichen Proben donnerstags um 20.15 Uhr ins Edith-Stein-Haus zu kommen.