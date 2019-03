„Kommt, alles ist bereit“ lautete das Leitbild des diesjährigen Weltgebetstag der Frauen am Freitag. Gefeiert wurde er in mehr als 120 Ländern weltweit, dieses Mal zeichneten Frauen aus Slowenien für den strukturellen Aufbau des Tages verantwortlich. Das Komitee hatte vorgeschlagen, eine große Tafel vorzubereiten. So begingen die Frauen den Tag auch in Brock. Organisiert von der örtlichen Frauengemeinschaft, unterstützt durch die kfd Ostbevern und die evangelische Kirchengemeinde, fanden zu Beginn eine Messe und anschließend ein Imbiss mit slowenischen Spezialitäten statt.