Schon bevor die vielen hundert Kinder der Ambrosius-Grundschule den Platz vor dem alten/neuen Rathaus erreichten, tanzten sich Margarete Götker und Wolfgang Annen auf dem Wagen des Bauhofes in Stimmung. Die Mädchen und Jungen, die gemeinsam mit ihren Lehrern bei dem Marsch etliche Eltern am Straßenrand passierten, legten zwischenzeitlich auf dem Platz vor der „Saxenrast“ den Verkehr lahm. Bevor die beiden eingefleischten Karnevalisten Götker und Annen zu kiloweise Süßigkeiten griffen, präsentierten die Kinder noch ihren Piratentanz. Mit vollen Taschen zogen die jungen Jecken in einem Bogen wieder zur Schule zurück.