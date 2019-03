Attraktiv auch für die Jugend

Bei den Bröcker Schützen ist alles – ganz wie es ihre Uniformen auch versprechen – im grünen Bereich. Offensichtlich wurde das bei der Generalversammlung am Sonntag mit den Berichten der Offiziellen, denen sich Bürgermeister Wolfgang Annen anschloss. Neben den Regularien wurde auch schon ein Blick auf das kommende Schützenfest geworfen.

Eine besondere Begrüßung durch den Vorsitzenden Werner Dieckmann erfuhr Nadine Kock , die Königin des aktuellen Schützenjahres.

Wie marschierten die Bröcker Schützen durch das vergangene Jahr? Das verriet Schriftführer Berthold Sendker. Vor allem die langen Reihen beim Antreten zum Schützenfest freuten ihn: „Irgendwann muss der Schulplatz vielleicht erweitert werden“, meinte er schmunzelnd.

Das dürfte auch der Nachwuchsarbeit zu danken sein. Das vor einigen Jahren eingeführte Jugendschießen und die Premiere für die Kleinsten, ein Wettbewerb mit dem Lasergewehr, machen die Schießriege und den Schützenverein attraktiv. Das Jubiläum der Schießriege, die Unterstützung durch Einzelpersonen und Organisationen wie auch durch Vereinsmitglieder betonte Sendker in seinen Ausführungen. „Wenn der Vorstand Hilfe braucht, wird er immer wieder von vielen fleißigen Helfern unterstützt“, dankte der Redner.

Den Wahlen, die dank der Bestätigung von Siegfried Mentrup (Kassierer) und des zweiten Schriftführers Thomas Altenschulte in zügigem Tempo abgehandelt werden konnten, schloss sich der Bericht des Bürgermeisters an. Dieser äußerte sich vor allem zu den aktuellen Projekten im Ortsteil. Ein Verkauf des alten Gasthauses Weiligmann, in dem dann ein Planungsbüro sowie ein Gästehaus untergebracht werden sollen, kann sich noch in dieser Woche durch den Rat entscheiden. „Das Ganze soll dann zügig vonstatten gehen“, so Wolfgang Annen.

„Wohin geht es mit der Entwicklung von Brock?“, fragte der Bürgermeister bezüglich des geplanten Dorfinnenentwicklungskonzeptes. Unter anderem die Zukunft des alten Feuerwehrhauses sowie der Unterkunft des MHD und eventuell neue Baugrundstücke könnten bei den Versammlungen in diesem Frühjahr thematisiert werden. Im Weiteren stehen auch noch die Geschwindigkeitsbegrenzung an der Ladbergener Straße und der Bahnhof auf der To-do-Liste in Brock.

Die Tätigkeitsberichte aus den Reihen der Ehrengarde, der Damengarde und des Spielmannszuges schlossen den Rückblick des Vereins ab.

Dem Schützenfest am 30. und 31. Mai geht zum Einstimmen am 26. April um 19 Uhr ein „Warm-up“ voraus. Die Feierlichkeiten an sich werden komplett im traditionellen Rahmen gehalten. Darauf, wer die Nachfolge von Nadine Kock antreten wird, darf man jetzt schon gespannt sein. Nach den Festtagen geht es erst einmal in Sommerpause, bevor Ende August zur Fahrradtour eingeladen wird.