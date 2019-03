Infos aus Land und Region

Hermann Rotthowe bleibt weiter Vorsitzender der Seniorenunion Ostbevern. Anlässlich der Mitgliederversammlung wurde er im Amt bestätigt. Mit in den Vorstand beriefen die Anwesenden Alfons Jürgens als stellvertretenden Vorsitzenden, Ulrich Brandt als Schriftführer sowie Veronika Holkenbrink und Gerda Jürgens als Beisitzer.

Nachdem die Vereinsregularien abgearbeitet waren, informierten der Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier und Bürgermeister Wolfgang Annen über aktuelle Themen. Hagemeier zeigte sich schockiert über die Fälle von Kindesmissbrauch in Lügde/Ostwestfalen und die gravierenden Fehler bei den polizeilichen Ermittlungen, die bekannt wurden, heißt es in einer Mitteilung. Er sei aber zuversichtlich, dass Innenminister Reul die Ursachen für die Pannen aufdecken und abstellen werde. Wichtig sei zudem, dass durch geeignete Präventionsmaßnahmen und eine sachgerechte Zusammenarbeit der zuständigen Behörden derartige Vorfälle demnächst frühzeitig erkannt würden.

Danach ging er auf die aktuellen Themen der Landespolitik ein, wobei die innere Sicherheit, die Bildungspolitik und schnelles Internet Schwerpunkt waren. Er machte deutlich, dass sowohl bei Polizei als auch bei Schulen die Personalsituation unbefriedigend seien und die Landesregierung dabei sei, diese zu verbessern. Ebenfalls bereite ihm der bauliche Zustand vieler Schulen große Sorgen. Hier müsse durch die Bereitstellung finanzieller Mittel ebenfalls eine Verbesserung herbeigeführt werden.

Bürgermeister Wolfgang Annen war erfreut, dass für 2019 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden konnte (WN berichteten). Eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung sei jedoch auch abhängig vom Wachstum der Gemeinde. Das Baugebiet „Kohkamp III“ mit rund 260 Grundstücken sowie die Ausweisung neuer Gewerbeflächen würden aber in die richtige Richtung weisen.

Wachstum zieht Investitionen in die Infrastruktur nach sich. Somit ist der Bau eines Kindergartens im neuen Baugebiet die logische Konsequenz und der in Arbeit befindliche neue Schulentwicklungsplan werde zeigen, welche Auswirkungen das auf die Schullandschaft in Ostbevern habe, heißt es weiter.

Beim Beverbad sei ein großer Sanierungsbedarf festgestellt worden. „Deshalb wird zu entscheiden sein, wie das Bad zukünftig für die Gemeinde wirtschaftlich tragbar zu betreiben ist“, hieß es in diesem Zusammenhang.

Natürlich interessierte die Anwesenden der Sachstand der „unvollendeten Baumaßnahme“ an der Hauptstraße. Hier ist die Gemeinde im Gespräch mit den Eigentümern, über deren Ergebnis keine Prognosen möglich seien, so Annen. Erfreulich sei aber, dass die Planungen an der Hauptstraße im Umfeld der ehemaligen Schreinerei Stratmann nun kurz vor der Umsetzung stünden und der Baufortschritt des neuen Rathauses genau im Plan liege.