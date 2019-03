Kommunen profitieren vom Bund

Intensiv tauschten sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup , der von Ostbeverns SPD-Fraktionsvorsitzendem Peter Eisel begleitet wurde, und Bürgermeister Wolfgang Annen über Themenbereiche wie Grundsteuer, Digitalpakt oder die Flüchtlingsfrage aus, bei denen die Gemeinde von der Unterstützung durch den Bund profitiert.

„Wir tun finanziell eine Menge für die Kommunen“, betonte Daldrup. Wichtig sei die Sicherung der Grundsteuer – in Ostbevern sind das in diesem Jahr immerhin Einnahmen in Höhe von 1,45 Millionen Euro durch die Grundsteuer B – durch die Novellierung, nachdem die alte Fassung für verfassungswidrig erklärt worden war. „Für jede Gemeinde ist sie unverzichtbarer Bestandteil, um die Infrastruktur zu sichern“, erklärte der Sendenhorster.

Zufrieden zeigte sich Daldrup auch darüber, dass es eine Einigung beim Digitalpakt zwischen Bund und Ländern gegeben habe. „In einer digitalen Gesellschaft müssen wir alle Menschen dafür fit machen. Und damit müssen wir in der Schule anfangen“, betonte der Abgeordnete. Wie viel Geld aus dem Pakt nach Ostbevern fließen wird, vermochte er nicht sagen. Die Kommunen müssten in Kürze Förderanträge stellen.

Daldrup sagte zudem zu, dass der Bund die Kommunen mit der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung auch in den kommenden Jahren nicht allein lassen werde. Wichtig ist ihm, dass es künftig nicht mehr nur darum gehen dürfe, Flüchtlinge unterzubringen, sondern sie auch in die Gesellschaft zu integrieren. Dafür würden Gelder bereitgestellt.

Angesprochen wurde auch die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt – insbesondere im benachbarten Münster. Auch in Ostbevern kommt es dadurch zu vermehrter Bautätigkeit. Wolfgang Annen betonte, dass in den neuen Baugebieten nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch Mehrparteienhäuser entstehen würden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Angeschnitten wurde bei dem Gespräch auch eine mögliche Förderung der Sanierung des Schwimmbades – wenn diese ansteht.