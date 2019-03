Wie die Polizei auf WN-Anfrage bestätigte, haben Autofahrer am Sonntagabend eine junge Frau am Straßenrand der B 51 in hilfloser Lage aufgefunden. Demnach hatte ein Fahrer gegen 22 Uhr in Höhe Überwasser die 13-Jährige am Straßenrand liegen sehen. Nachdem sie auf seine Ansprache nicht reagierte, hatte der Fahrer Notarzt und Polizei informiert. Auch die Freiwillige Feuerwehr Ostbevern wurde demnach gerufen, um den Verkehrsraum zu sichern. Da nicht geklärt werden konnte, warum das Mädchen dort lag, hat die Kriminalpolizei die Ermittlung aufgenommen. Die 13-Jährige wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.