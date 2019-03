Nach dem Erfolg in 2017 wagt sich der Verein „OstbevernKultur“ an die zweite Auflage des Jazzfestes „She‘s got the Jazz“. Von Freitag, 22. März, an werden wieder Frauenstimmen Jazz auf die Bühne bringen. „Wir behalten das bewährte Konzept bei,“ verspricht Willy Ludwig , der Vorsitzende des Vereins, „eingängige Musik, Gruppen aus der Region treffen auf interessante Formationen der Musikszene Hamburgs und Kölns. Kurz um, Jazz, der gut für die Ohren ist.

Eins ist allen gemeinsam, die Frauen geben den Ton an.“ Von französisch und brasilianisch angehauchten Jazzchansons über blueslastige Melodien, von jazzigen Pop-Perlen bis zu chilligenChansons mit Jazztrompete und Gitarre reicht die Bandbreite.

Den Abschluss am Sonntag, 24. März, macht dann die Kombination von Münsters einziger Ladies Big-Band „Mamsells in Distress“ und der Hamburger Jazzformation „Takadoon“ mit Linda Baum, die für spannenden „contemporary urban jazz“ steht.

Möglich wird dieses Musikereignis nur durch die Förderung der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf und die Unterstützung einer Reihe von Unternehmen aus Ostbevern.

Peter Scholz, Vorstand der Sparkasse Münsterland Ost und Kuratoriumsmitglied der fördernden Stiftung, freut sich auf die Veranstaltung: „Das Jazz-Festival entwickelt sich zu einer festen Säule in der Ostbeverner Kulturszene. Die Leidenschaft der Musikerinnen und das hohe Maß an Engagement aller beteiligten Personen werden sicherlich auch in diesem Jahr wieder für ein musikalisches Highlight sorgen.“

Und Bürgermeister Wolfgang Annen ergänzt: „Gerade im kulturellen Bereich glänzt Ostbevern durch das vielfältige Engagement der Ehrenamtlichen. Wir können stolz darauf sein, was vor Ort auf die Beine gestellt wird.“

Karten für das Jazzfestival in der Josef-Annegarn-Schule sind ab sofort in der „Beverbuchhandlung“ erhältlich. An jedem Abend treten zwei Formationen auf. „Garantiert mehr als zwei Stunden Musikgenuss“, verspricht Willy Ludwig.

Am Freitag werden „Brot und Tulpen“ aus Telgte und „fainonfriday“ aus Münster den Auftakt machen, am Samstag verzaubern die jazzigen Pop-Perlen von „Northern Skye“ und der Chansonjazz des Duos Susanne Riemer und Wilhelm Geschwind aus Köln vor dem Abschluss mit den „Damsells in Distress“ und „Takadoon“ am Sonntag.

Karten kosten 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Die Festivalkarte kostet 45 Euro.