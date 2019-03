Mucksmäuschenstill wurden die knapp 60 Besucher im Heimathaus, als Hermann Kövener den plattdeutschen Abend mit dem obligatorischen Klingen des Glöckchens eröffnete. Es war der letzte vor der Sommerpause, wie er ankündigte, und bekam dafür ein vielfaches ausgedehntes „Oh“ zu hören.

Nicht nur die Freunde der hiesigen Mundart hieß Kövener willkommen, betont wurde die Premiere von Bernd Artmann , der sich als „Neuer“ der Gruppe der Vortragenden anschloss. Als musikalischer Part war Hermann Rottmann , früherer Leiter der Ambrosiusgrundschule, mit seinem Akkordeon erstmalig dabei. Hermann Kövener dankte seinen Mitstreitern und den Helfern im Hintergrund für die Unterstützung an den fünf Abenden. „Kapellmeester“ Werner Kövener war an diesem Abend nicht gefordert, hatte sich aber in der Vergangenheit „nicht bremsen lassen“, wie Alfred Stiller sagte.

Das Thema „Aschermittwoch“ durfte an diesem Abend natürlich nicht unter den Tisch fallen. Die Ursprünge des Aschekreuzes hatte Dieter Harhues schriftlich ausgearbeitet. Diese wurden nun von Hermann Kövener vorgetragen. Eine Geschichte über Vater Klüngelkamp, aus der Feder von Augustin Wibbelt, trug Anni Preckel vor und erzählte damit von diversen Überraschungen auf der Reise zur Ostsee, in denen Sprachprobleme nach ausgiebigem Alkoholgenuss, Strandkörbe, Fußpflege im Meer und aufgeregte Damen auf einen Nenner gebracht wurden.

Heiner Eikelmann wusste, dass Plattdeutsch auch im Himmel gesprochen wird, denn bei der Festlegung der verschiedenen Sprachen wurden die Westfalen anscheinend besonders gut bedacht. Philosophische Gedanken über das Dasein und die Vergänglichkeit brachte Gertrud Mußmann zu Gehör. „Das Beste, was dir heute passieren konnte, ist, dass du wach geworden bist“, las sie vor.

Mit seinem „Trekkebühl“ trat Hermann Rottmann auf die Diele. Das „Leed van Pastor siene Kauh“ dichtete er kurzerhand zum Vergnügen seines Publikums auf „Pastor sien Bau“ um. So etwas sei zwar beim hiesigen Pastor nicht zu erwarten, meinte Rottmann. Anders aber beim Bürgermeister, der aktuell „watt macht“. Rottmann, den viele mit dem Lambertussingen in Verbindung bringen, erklärte den Ursprung dieser Tradition.

Eine Geschichte von hartgekochten Eiern bis hin zu überraschenden Fähigkeiten, geschrieben von Otto Pötter, hatte Albert Laubrock nach der Pause parat. Bernd Artmann klärte dagegen die Zuhörer über die Vorzüge der Muttersprache Plattdeutsch auf.

Mit den Tönen des Akkordeons verabschiedete sich Hermann Rottmann vom plattdeutschen Abend, seine Besucher und Unterstützer von der ganzen Wintersaison der Veranstaltungsreihe. Alfred Stiller dankte allen Aktiven mit kleinen Präsenten. Zudem wies er darauf hin, dass bereits am Sonntag, 7. April, wieder Plattdeutsch im Heimathaus zu hören ist. Denn dann sind Mitglieder der Niederdeutschen Bühne Münster zu Gast. Den Termin sollte man sich also vormerken.