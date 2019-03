„Sie sind keine Bittsteller“

Auch wenn der Rat wenige Stunden vor der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr dem Bau einer neuen Wache in Brock zugestimmt hat (siehe gesonderten Bericht), die zahlreichen Diskussionen um das Projekt in den vergangenen Wochen haben scheinbar Spuren hinterlassen.

„In der Diskussion um die neue Feuerwache in Brock ist mir klar geworden, dass einige nicht wissen, was es bedeuten würde, wenn wir keine Freiwillige Feuerwehr hätten“, sagte etwa Bürgermeister Wolfgang Annen . „Ein neues Gebäude ist nicht nur notwendig, weil das alte den heutigen Anforderungen der Richtlinien schon lange nicht mehr gerecht wird, sondern auch deshalb, weil wir unsere freiwillige Mannschaft und auch neue Interessierte damit motivieren“, betonte er.

Direkt an die Adresse der Feuerwehrleute gewandt sagte Annen: „Sie sind keine Bittstelle, so könnte man in manchen Diskussionen meinen, nein, Sie sind Ehrenamtliche, die eine Pflichtaufgabe der Kommunen erfüllen. Dies muss in der Politik und auch bei den Bürgern viel mehr in den Vordergrund gerückt werden.“

Starker, spontaner Applaus war ihm dafür sicher und wenige Minuten später, als der stellvertretende Kreisbrandmeister Heinrich Otte am Mikrofon stand, lobte dieser: „Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Bürgermeister so hinter der Feuerwehr steht.“

Dass ihm die Diskussionen rund um das neue Gerätehaus in Brock ebenfalls zugesetzt haben, das war auch den Worten von Wehrführer Michael Saabe zu entnehmen. „Ich bin mit großer Nervosität zur Ratssitzung gegangen“, sagte er zu den Anwesenden. Der Grund dafür seien unzählige Sitzungen mit zähen Diskussionen gewesen. Denn Fakt sei, dass die von der Politik zwischenzeitlich geforderten Streichungen „das Konzept des Gerätehauses stark eingeschränkt“ hätten.

Als dann mehrheitlich die Entscheidung für das neue Gerätehaus gefallen sei, sei ihm ein Stein vom Herzen gefallen. „Fakt ist, es ist nun beschlossen“, sagte er und forderte alle dazu auf, den Blick deshalb nach vorne zu richten.