Eine Stunde am Stück laufen: Das hört sich für viele sicherlich wie eine kaum schaffbare Herausforderung an. Aber die Initiatoren des Einsteiger-Laufkurses, den die Laufabteilung des BSV in diesem Jahr wieder anbieten wird, sind sich sicher: Wer über mehrere Wochen regelmäßig trainiert und den nötigen Ehrgeiz mitbringt, wird das am Ende des Laufkurses schon schaffen. „Wir fangen ganz behutsam an, anfangs laufen wir nur kurze Strecken und machen Gehpausen. Mit der Zeit steigern wir uns dann“, so Stephan Mersbäumer. Er hat genau wie Tobias Köckemann extra für die Laufkurse einen Lehrgang zum Ins­truktor zur Anleitung von Läufern absolviert. Unterstützt werden die beiden von mehreren Mitgliedern der BSV-Laufabteilung.

„Die bisherige Resonanz unserer Laufkurse war sehr gut. Daher haben wir beschlossen, dieses Jahr bereits zum dritten Mal Interessierten die Möglichkeit zu geben, mit dem Laufen anzufangen oder nach einer längeren Pause wieder damit zu beginnen. Die meisten Teilnehmer haben auch bis zum Ende durchgehalten“, so Dominik Brune, Leiter der BSV-Laufabteilung.

Beginnen wird der Kurs am Freitag, 3. Mai, auf dem Sportplatz der Loburg. Er geht bis zum 12. Juli. An diesem letzten Trainingstag steht dann der einstündige Lauf durch den Loburger Wald an. „Dann werden die meisten in einer Stunde acht bis neun Kilometer schaffen“, weiß Tobias Köckemann aus Erfahrung.

Trainiert wird immer mittwochs um 19 Uhr und freitags um 18 Uhr für jeweils etwa eine Stunde. In den Einheiten wird die zum Laufen wichtige Muskulatur durch spezielle Übungen gestärkt und trainiert. Zudem wird an der Kondition gearbeitet. Natürlich gibt es auch viele nützliche Tipps rund um die richtige Körperhaltung beim Laufen, heißt es in der Ankündigung. Der Kostenbeitrag beträgt für Schüler 7,50 Euro und für Erwachsene 15 Euro. Mitglieder des BSV können kostenlos teilnehmen.

Anmeldungen werden unter lauftreff@bsv-ostbevern.de entgegengenommen. Für weitere Fragen stehen auch Stephan Mersbäumer, ✆ 01 51/56 04 95 89, und Tobias Köckemann, ✆ 01 51/72 10 37 40, zur Verfügung.