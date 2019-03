Die Frühjahrsputzaktion „Ostbevern putz(t) munter“ findet in diesem Jahr am Samstag, 6. April, statt.

Wer aktiv werden und etwas für die Umwelt tun möchte, der ist – egal, ob jung oder alt –, wieder zur Frühjahrsputzaktion eingeladen, um den arglos weggeworfenen Abfall auf den Straßen und Wegen einzusammeln.

Gestartet wird um 9.30 Uhr am Bauhof an der Westbeverner Straße. Dort werden die Helferinnen und Helfer für eine sichere Teilnahme an der Aktion ausgestattet. Die AWG des Kreises Warendorf unterstützt die Frühjahrsputzaktion, indem sie sowohl Abfallsäcke und Greifzangen als auch Sicherheitswesten und Caps für die Frühjahrsputzaktion kostenlos zur Verfügung stellt. Auch Schutzhandschuhe werden selbstverständlich an alle fleißigen Sammler ausgehändigt.

Die Müllsammelaktion des Hegerings findet in diesem Jahr wieder zusammen mit der Frühjahrsputzaktion statt.

Nach der Putzaktion sind alle Helfer eingeladen, sich bei einem kleinen Imbiss am Bauhof zu stärken.

Alle, die Lust und Zeit haben, an der Aktion „Ostbevern putz(t) munter“ teilzunehmen, können sich noch bis zum 27. März unter ✆ 82 62 im Rathaus näher informieren und anmelden.