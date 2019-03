Der Diebstahl, der dem Förderverein des THW aus Ostbevern kürzlich einen hohen finanziellen Schaden zugefügt hat ( WN berichteten), drückte den Vereinsmitgliedern und dem Vorstand noch schwer aufs Gemüt, als abends das Telefon beim ersten Vorsitzenden des Fördervereins klingelte. Am anderen Ende meldete sich Manfred Cord, seines Zeichens erster Vorsitzender des FC Bayern München-Fanclubs aus Ostbevern. „Wir haben von eurer Misere gehört und kurzerhand den Entschluss gefasst, euch in der finanziellen Notlage zu helfen“, so Cord.

So überreichten nun Manny Cord und seine Tochter Carina Cord im Namen des Vereins und des Vorstandes des Bayern-Fanclubs eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 500 Euro an den THW-Förderverein und an die Helfer des THW-Ortsverbandes. „Anderen in der Not zu helfen, ist für THW-Helferinnen und Helfer eine Selbstverständlichkeit. Um so größer ist die Freude über die Hilfe, die nun dem Förderverein des THW hier in Ostbevern zuteil wird“, so Leifhelm.