DRK ruft zum Blutspenden auf

Am Montag, 25. März ruft das Rote Kreuz in Ostbevern zur Blutspende auf. Blutspender sind von 16 bis 20 Uhr im Edith-Stein-Haus, Bahnhofstraße 1, sowie in Brock, Sonntag, 31. März, von 14 bis 17 Uhr im Pfarrheim Herz-Jesu, Ladbergener Straße 10, willkommen.

„Jeder Blutspender hilft mindestens zwei schwer kranken Patienten“, teilt das DRK mit. Deswegen zähle auch jede Blutspende. In der Regel werden aus einer Blutspende zwei oft lebensrettende Arzneimittel hergestellt. Die Palette an Einsatzbereichen für diese Medikamente ist breit gefächert. Bei vielen Operationen, bei Frühgeburten, Organtransplantationen und anderen Behandlungen muss Blut transfundiert werden. Sehr oft bekommen Krebspatienten während einer Chemotherapie Bluttransfusionen. Eine der sinnvollsten Möglichkeiten, schwer kranke Patienten zu unterstützen, besteht darin, Blut zu spenden. Bluttransfusionen ermöglichen Heilung und retten Leben.

Auf vielfachen Wunsch schenkt der DRK-Blutspendedienst als kleines Dankeschön allen Besuchern des Blutspendetermins eine Tube der beliebten Ringelblumensalbe.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin ist unbedingt den Personalausweis mitzubringen.

Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe.

Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Zum Abschluss lädt das Rote Kreuz zu einem Imbiss ein.