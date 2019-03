Ein Spiel mit Licht und Schatten

In der ersten Ostferienwoche vom 15. bis zum 18. April wird es für maximal 18 Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Angebot geben. Im Rahmen von „Kultur macht stark“ wird im Kinder- und Jugendcafé ein „freies Schattentheater“-Projekt angeboten.

Das Ostferienprojekt, das ein Kooperationsangebot des Kinder- und Jugendwerks, der Volkshochschule Warendorf und von „OK.OstbevernKultur“ ist, wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung , „Kultur macht stark“ und dem „talentCAMPus“.

Das Schöne an einem Schattentheater ist doch, dass jeder mitmachen kann und die Hemmschwelle nicht so hoch ist, steht man doch hinter der Leinwand und ist dadurch nur indirekt im Mittelpunkt“, freut sich Martina Lückener schon auf die Projektwoche. Die Ostbeverner Künstlerin leitet das Projekt gemeinsam mit der Zirkus- und Theaterpädagogin Lydia Langstrumpf . „Mal sehen, in wie weit wir mit Lydia auch Einrad fahren und jonglieren werden.“

Neben dem Schattentheaterprojekt in der ersten Osterferienwoche wird es auch noch einen Ausflug in das „Charivari-Theater“ Münster geben. „Das Beste ist aber, das aufgrund der Förderung werden wir das Angebot komplett kostenfrei für die Jugendlichen anbieten können – inklusive Verpflegung“, sagt Frank Büning von der Volkshochschule Warendorf. „Dadurch hoffen wir natürlich auch, dass wir junge Menschen ansprechen, die aus sonst bildungsferneren Familien kommen und sie für kulturelle Themen interessieren können.“

Das Angebot wird ganztags im Kinder- und Jugendwerk stattfinden. Los geht es immer um 10 Uhr. Schluss ist um 18 Uhr. „Alle Teilnehmer erhalten bei uns auch ein Mittagessen“, sagt Attila Repkeny, pädagogischer Leiter der Einrichtung, der auch für die Anmeldungen zuständig ist. Einen Flyer mit allen wichtigen Daten sowie Plakate hat er bereits an den Schulen verteilt. Zudem liegen Flyer in den Banken sowie in der Gemeinde aus. „Weil der Charivari Theaterbesuch bereits am Samstag, 6. April, ist, bitten wir um Anmeldung bis zum kommenden Donnerstag, 28. März“, motiviert Repkeny zur schnellen Anmeldung. Zudem sei das Angebot begrenzt. Lediglich 18 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 18 Jahren könnten am Projekt „Freies Schattentheater“.

„Alles kann, nix muss“, freut sich Martina Lückener, die schon einmal ein ähnliches Projekt im Kinder- und Jugendcafé angeboten hatte. „Das kam so gut an, dass da heute noch drüber gesprochen wird. Mal sehen wie die Neuauflage wird.“