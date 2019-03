Aus dem pubertierenden Alltag der Jugend

„Das Schöne ist, irgendwann macht es einfach klick“, versprach Matthias Jung . Ein Trost, der bei seinem Publikum mehr als willkommen war. Fast ausverkauft war der Abend in der Kulturwerkstatt, zu dem das örtliche Kulturforum eingeladen hatte. Im Auditorium waren nicht nur Mütter, sondern auch einige Väter und Teenager. Sie alle waren neugierig, welche Lösung der Comedian für die Probleme zwischen Heranwachsenden und Erwachsenen parat hatte.

„Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“, so das Programm von Matthias Jung. „Chill mal“, ein Kommentar, den wohl viele Eltern in den vergangenen Jahren mal von ihren Sprösslingen gehört haben. „Aber manchmal reden die auch gar nicht“, so Matthias Jung, der einen Blick in die Zukunft warf: Vermutlich würden die Kinder irgendwann einmal Anwalt oder Arzt, denn sie praktizierten ja jetzt schon die Schweigepflicht.

„Oder sie haben ihre eigene Sprache entwickelt. „Ey, du Knecht“, kann es etwa unter den Jugendlichen heißen. „Haltet ein, Fremder“, würde Matthias Jung entgegnen, um sich dem Mittelalter-Slang anzupassen. Letztendlich seien die heutigen Verständnisprobleme den früheren Schwierigkeiten in der Pubertät ähnlich, es „aktualisiert“ sich nur, wie Jung meinte. So könnte die Drohung mit Konsequenz etwa abgewandelt heißen: „Solange du mit deinem Smartphone bei uns im W-Lan bist“. Und das lässt sich immerhin ausstellen, wenn die Kinder zum Essen kommen sollen.

Apropos Essen: das findet sich nach Wochen auch mal im Zimmer eines Teenagers unter dem Bett wieder. „Da bekommt der Name Pizza vier Jahreszeiten eine ganz neue Bedeutung“, meinte Matthias Jung zur Begeisterung der Zuschauer.

Ein Abend, der sicherlich als entspannende Stunden vom Pubertier-Alltag genossen wurde. Und die mit einem Augenzwinkern auf die Gegenwart und hoffnungsvoll auf die künftigen Jahre blicken ließen.