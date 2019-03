Schüler aus Ungarn sind zur Zeit an der Loburg zu Gast. Seit letztem Donnerstag bekommen die elf Jugendlichen und zwei Lehrer Eindrücke von der hiesigen Kultur. Im Fokus steht aber vor allem ein geschichtliches Thema: „Ankommen und Fuß fassen in einem fremden Land“.

Mit verschiedenen Aktionen und Ausflügen ist der Aufenthalt hier gekoppelt. Um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, besuchten die ungarischen Neunt- und Zehntklässler gemeinsam mit hiesigen Jugendlichen des siebten und achten Jahrgangs etwa die Bahnhofsmission in Münster sowie das Überseemuseum in Bremen. Auch ein Treffen mit Wolfgang Annen fand statt, in dessen Verlauf der Bürgermeister unter anderem über die örtliche Integration der Flüchtlinge sprach.

Im Rahmen einer gemeinsamen Kaffeestunde konnten die Lehrerinnen Dr. Uta Webbeler und Barbara Winter am Donnerstag einige Seniorinnen aus Warendorf begrüßen, die den Mädchen und Jungen von ihren Erlebnissen während der Vertreibung erzählten. Für die Teilnehmer waren das Informationen und vor allem ganz persönliche Eindrücke, die sicherlich noch nachhaltig wirken werden. Ein Gegenbesuch der Loburger wird am September stattfinden.