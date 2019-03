Keine neuen Erkenntnisse zur Ursache des Brandes in der Bauerschaft-Brock in Ostbevern am Freitagabend und zur Schadenshöhe konnte die Polizei gestern mitteilen. Die Brandstelle sei beschlagnahmt. Ergebnisse der Untersuchung seien nicht vor Montagmittag zu erwarten, so die Leitstelle in Warendorf.