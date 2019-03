Es war eine stürmische Präsentation des neuen und ersten Schullogos der Ambrosius-Grundschule. Und das ist wörtlich zu nehmen: Denn von Sonnenschein bis Hagel und Regen wechselte das Wetter in Windeseile, weshalb der Abschluss der feierlichen Bekanntgabe des neuen Logos auch in die Schule verlegt werden musste.

Der Stimmung tat das alles aber keinen Abbruch. Zu begeistert waren Kollegium und Schülerschaft über ihr neues Wiedererkennungsmerkmal – und das hat es gleich in mehrerlei Hinsicht in sich.

„Bei der Entwicklung des Logos haben alle mitgewirkt“, erzählte Schulleiterin An­drea Winter die Vorgeschichte. „Zunächst konnte jeder Schüler – alleine oder in einer Gruppe – sein Logo kreieren. Dann wurde in der Klasse über die besten Entwürfe abgestimmt.“ Die sind dann wiederum in den Schülerrat getragen und dort besprochen worden. So entstand nach und nach ein Vorschlag, der am Ende allen gerecht wurde.

Gestaltet hat das Logo die Mutter eines Schülers der Ambrosius-Grundschule, Birgit Kirchgessner . „Es war spannend, mit zu erleben, wie demokratisch die Kinder diesen Prozess gestaltete haben“, sagt die Diplom-Grafik-Designerin, die auch in Schülerratssitzungen anwesend war und den Teilnehmern dort ein wenig über die Grundlagen eines guten Logos und der dazugehörigen Typographie vermittelte. „Es war klasse mitzuerleben, wie klar die Vorstellungen der Kinder waren und wie sie das Projekt mit vorangebracht haben.“

Das Ergebnis ist nicht nur das erste Logo der Grundschule überhaupt, es ist auch sehr vielschichtig, wie auch Schüler bei der Präsentation anmerkten. So stehen die vielen Farben der Köpfe und Figuren für die vielen individuellen Menschen an ihrer Schule. Ein geschlossener Kreis einer großen Gemeinschaft. Denn „gemeinsam stark und gemeinsam bunt, diese Aussagen waren auf sehr vielen der eingereichten Logos“, so Andrea Winter. „Deswegen die vielen Farben und die Aussage ,gemeinsam stark‘ im Zentrum der Bienenwabe.“

Und auch die ist nicht nur stylistisches Mittel zum Zweck, wie die Grafikdesignerin anmerkte. „Der Namensgeber der Schule, Ambrosius von Mailand, ist unter anderem auch der Schutzpatron der Imker.“

Neben Blumen und viel Applaus für ihre Arbeit erhielt Birgit Kirchgessner am Ende auch noch ein Ständchen. Dabei sei das Lied „Anders als du“ perfekt für das neuen Logo gewählt, so die Schulleiterin. Denn es stimme, dass alle anders seien. Aber das sei etwas gutes, solange alle zusammenhalten und -stehen, so wie auf dem Logo symbolisiert.