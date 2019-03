Gute wie auch schlechte Nachrichten gab es bei der Jahreshauptversammlung des BSV: Denn einerseits wurde der Erfolg der ersten Volleyballmannschaft gefeiert, andererseits musste der Vorstand auch eine personelle Veränderung innerhalb der Leitungsriege verkünden: Nach fünf Jahren Doppelspitze gemeinsam mit Michael Beckmann verabschiedete sich Barbara Feikus aus der ersten Reihe. Gegen Ende der Zusammenkunft wurde noch der „BSVer des Jahres“ bekanntgegeben.

„Ihr habt Geschichte geschrieben“, lobte Barbara Feikus die Volleyballer für den Gewinn der Vizemeisterschaft. Glückwünsche dafür kamen auch von Bürgermeister Wolfgang Annen, der die Mannschaft als „großes Aushängeschild für die Gemeinde“ lobte. In Folge so gut besuchter Spiele wie auch weiterer Aktivitäten sei es notwendig, die Halle tauglich für Großveranstaltungen zu machen, sagte er. Der Bürgermeister erkannte auch die „erfolgreiche Arbeit in allen Sparten des BSV“ an. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich leiste die Vereinigung viel.

„Wir sind sehr betroffen“, bedauerte Michael Beckmann den Ausstieg von Barbara Feikus. „Mit ihr waren wir immer super aufgestellt“, so der Vorsitzende, der anhand einiger Beispiele die umfangreiche Arbeit von Barbara Feikus für den Sport deutlich machte. Deren Verantwortlichkeiten im Vorstand werde man nun auf die übrigen Mitglieder des Leitungsteams verteilen.

Nach den üblichen Regularien einer jeden Jahresversammlung, an die noch eine umfangreiche Satzungsänderung geknüpft war, wurde mit Spannung die Ernennung des „BSVer des Jahres“ erwartet. Diese kam Barbara und Markus Redbrake zu. „Wer Fingerabdrücke hinterlässt, der hinterlässt auch Spuren“, so Michael Beckmann. Das Paar habe in über 40-jähriger Arbeit die Tischtennisabteilung geprägt. Zudem leisteten die beiden einen großen Aufwand für die Chronik des Vereins, so der Vorsitzende. „Sie haben in der Abteilung und im Verein nicht nur Fingerabdrücke hinterlassen, sondern haben ihm auch den Stempel aufgedrückt“, meinte Beckmann im Weiteren. Mit einem Präsent wurde diese Leidenschaft für den Verein anerkannt.