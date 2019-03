Am Ende hieß es: Erschöpft – aber glücklich

An drei Abenden sechs Formationen, bei denen die Frauen musikalisch den Ton angeben. Das war erneut Grundlage des zweiten „Female Voices Jazzfestivals“ des Vereins „Ostbevern.Kultur“ in der Aula der Josef-Annegarn-Schule.

„Natürlich wollen wir die Qualität dieses Festivals nochmals steigern“, formulierte der Organisator Thomas Gabriel den eigenen Anspruch in der Begrüßung. „Wir wollen zeigen, dass Jazz gut für die Ohren ist. Eine Bandbreite der musikalischen Ausdrucksformen, melodisch, temperamentvoll, klassisch und zeitgenössisch, bluesorientiert bis zu brasilianischen Klängen. Spannend, aber immer gut anzuhören.“ Nach mehr als acht Stunden der musikalischen Unterhaltung über drei Abende verteilt waren sich alle Verantwortlichen einig, das Konzept ist erneut aufgegangen.

Am Freitag machte das Duo „Brot und Tulpen“ aus Münster den Anfang. Gabi Giebel , die nach ihrem Auftritt auch die Moderation des gesamten Festivals übernahm, und Irene Müller-Schat begeisterten mit ihren Chansons die inzwischen große Fangemeinde.

„Fainonfriday“, die zweite Band des Abends, zeigte anschließend die Spannbreite der Möglichkeiten einer Musik auf, die sich vom Jazz beeinflussen lässt. Tabea Laus, die Frontfrau, Joko Keuschnik am Schlagzeug und Norbert Elfert am Klavier haben ihre Wurzeln im Blues, Vaudeville, Rock bis zum Klezmer.

Am Samstag machte dann eine Gruppe junger Absolventen des Jazzstudiums der Musikakademie Enschede den Auftakt. „Northern Skye“, die Band um die Sängerin Esther-Marija Stemmer, spielte ausschließlich Eigenkompositionen der Sängerin. „Vom ersten Moment faszinierte ihre Stimme“, so die Veranstalter.

Ganz im Kontrast dazu stand der Auftritt des Kölner Duos Susanne Riemer und Wilhelm Geschwind. Die beiden gestandenen Berufsmusiker, die in ihrer Vita auf die Zusammenarbeit mit Stars wie Eric Clapton, der Kelly Family, Gloria Gaynor, Peter Herbolzheimer oder der Kölner Philharmoniezurückblicken können, spielen als Duo erst seit 2015 zusammen.

Der letzte Abend wurde von der Ladys (fast) Big Band „Damsels in Distress“ eröffnet. Die neun Münsteraner Musikerinnen um Richard Bracht spielten zwar ohne Trompeten und Posaunen Jazzklassiker im Big-Band-Format. Evergreens wie „Fly me to the Moon“, „Perdido“, „Tuxedo Junction“ ließen die Aula der Schule swingen.

„Wir lieben – bei aller musikalischen Gemeinsamkeit der Wurzeln im Jazz und Blues – die Gegensätze“, kündigte Thomas Gabriel vom Verein „OstbevernKultur“ den letzten Akt des Festivals an. Er verband die Ankündigung mit einem Dank an die unterstützenden Firmen aus Ostbevern, die Kulturstiftung der Sparkasse und die vielen Helfer aus dem Verein, die dieses Festival erst möglich gemacht hatten.

Die dann die Bühne der Josef-Annegarn-Aula erobernde Gruppe aus Hamburg „Takadoon“ war ein wahrlich fulminanter Schlusspunkt des zweiten Frauenjazzfestivals in Ostbevern. Jetzt folgte eine temperamentvoll, explosive Interpretation des zeitgenössischen Jazz. Urban, cool, von der Stimme der Leadsängerin Linda Baum geprägt, zeigte das Quartett um Christopher und Linda Baum, das komplett aus Finalisten und Preisträgern der „Rohdiamantenfundgrube des Jazz“, dem „Future Sounds“ Wettbewerb der Leverkusener Jazztage besteht, eine mitreißende Show.

Der „Modern Vocal Jazz“ von Takadoon aus Hamburg setzte mit seiner Mixtur aus dem Tiefgang des Jazz und der Leichtigkeit des Pops einen würdigen Schlusspunkt.

Befragt nach dem Resümee fasste Gabriel zusammen: „Erschöpft aber glücklich über die Spannbreite qualitativ hervorragender Musik, die wir bieten konnten. Wünschen würde ich mir, dass diese Musik von noch mehr Menschen in Ostbevern gehört wird. Wenn alle, die gekommen waren, begeistert gegangen sind, können wir so schlecht mit diesem Angebot nicht sein.“