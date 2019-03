Der Frühling kommt, und es wird wieder Zeit, Platz im Kleiderschrank zu schaffen. Wer seine Kleidung aussortieren und gut erhaltene Stücke abgeben möchte, der kann Kleidercontainer nutzen.

Die Kolpingsfamilie Ostbevern bittet darum, nur gut erhaltene Kleidung und Schuhe in die Container zu geben. Dagegen sollte Kleidung, die stark verschmutzt oder beschädigt ist, direkt in den Hausmüll entsorgt werden. Das Gleiche gilt für stark abgetragene Schuhe und Einzelschuhe. „Denn bei diesen Sachen sind die Kosten für den Transport und das Sortieren höher als der Nutzen“, betont René Teuber , Vorsitzender der Kolpingsfamilie. „Außerdem werden unnötige Transportwege zum Schutze der Umwelt eingespart“, so Teuber weiter.

Der Erlös aus dem Verkauf der Kleidung ist für die gemeinnützige Arbeit der Kolpingsfamilie bestimmt. „Gerade in Zeiten sinkender öffentlicher Zuschüsse ist die Kleidersammlung für uns eine wichtige Einnahmequelle. In den vergangenen Jahren konnten wir damit zum Beispiel die Kindergruppe Sonnenkäferkinder, Entwicklungshilfeprojekte und unsere vielfältige Arbeit vor Ort finanzieren.“

Die Kolpingsfamilie Ostbevern arbeitet als einziger Sammler in Ostbevern mit dem Dachverband „FairWertung“ zusammen. Dieser ist ein bundesweiter Zusammenschluss gemeinnütziger und kirchennaher Organisationen, die sich verpflichtet haben, Gebrauchtkleidung nach fairen Grundsätzen zu sammeln und zu vermarkten. „Angesichts vieler dubioser privater Sammlungen wollen wir zeigen, dass wir verantwortungsvoll mit der abgegebenen Kleidung umgehen“, betont Teuber.