Erst die Blüten, dann der Mais

Auch in diesem Jahr soll es wieder ein blühendes Band geben, das Insekten Herzen höher schlagen lässt und eine Wohltat für die Augen sein soll. „Mindestens sieben Landwirte aus Ostbevern konnte ich schon wieder für die Wiederholung der letztjährigen Aktion gewinnen“, freut sich Ostbeverns Landwirtschaftlicher Ortsvorsitzender, Paul Verenkotte . Er ist, wie auch schon im letzten Jahr, wieder gemeinsam mit seinem Bröker Pendant Thomas Korthorst Ansprechpartner für alle, die sich an der Aktion beteiligen wollen. „120 Kilo Saatgut stehen uns für den Blühstreifen zur Verfügung. Sollte das nicht reichen, dann werden wir sicherlich auch noch das eine oder andere Kilo kurzfristig auftreiben können“, hofft der Ostbeverner auf eine große Resonanz und betont, dass das Buch ist auch noch nicht zu. „Sollte noch wer einen Blühstreifen an seinem Feld sähen wollen, kann er sich gerne bei mir melden.“

Im vergangenen Jahr hatte es schon einmal eine solche Aktion gegeben. „Die enorme Trockenheit hat uns da aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, blickt Verenkotte zurück. Doch es war nicht alles schlecht in 2018. Es gab auch Flächen, auf denen sich wahre Blütenmeere entwickelt hatten. „Es können sich auch gerne Menschen melden, die eine größere Fläche für eine Blühwiese zur Verfügung haben. Das müssen nicht zwangsläufig nur Landwirte sein.“

In Ostbevern werden insbesondere die Abschnitte mit Blühstreifen versehen, die an Radwegen oder Straßen verlaufen. „Wir wollen ja nicht nur was für die Insekten machen. Wir wollen ja auch zum Nach und Mitmachen anregen. Denn Insektenschutz findet nicht nur am Feldrand statt“, verweist er unter anderem auf den Trend, dass insbesondere Vorgärten aus vermeintlicher Bequemlichkeit mit Kies und nur wenigen bis gar keinen Pflanzen gestaltet werden.

Die Blühstreifen, die vor allem am Rand von Maisfeldern, haben neben einem ökologischen aber auch noch einen anderen Vorteil. Sie erhöhen die Verkehrssicherheit. „Es ist nun mal so, dass wir in einem landwirtschaftlich geprägten Raum leben. Das spiegelt sich auch im Straßenverkehr wieder“, so der Landwirt. Blühstreifen könnten so auch an neuralgischen Ecken für mehr Verkehrssicherheit sorgen, da sie nicht so hoch werden wie Mais oder andere Pflanzen. Am Ende läge es aber immer noch an den aktiven Verkehrsteilnehmern, sich an die Geschwindigkeit zu halten und mit Weitsicht zu fahren. „Es ist nun mal so, dass wenn wir mit einem Gespann auf die Straße ziehen, nicht so schnell beschleunigen können, wie ein Pkw oder wohlmöglich ein Motorrad“, ergänzt Paul Verenkotte.