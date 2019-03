Er feiert am 3. April sein Zehnjähriges: der Fair-Teiler am Grevener Damm, der aus der bloßen Idee vor über elf Jahren bis heute eine feste Organisation geworden ist, die aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken ist. Eine Institution, die vielen Mitbürgern das finanzielle Überleben etwas einfacher macht. Ein Anlass, einmal zurückzuschauen und die Entwicklung Revue passieren zu lassen.

Dass in der Gemeinde über einen Fair-Teiler bedürftige Mitmenschen mit Lebensmitteln versorgt werden können, machte eine kleine Gruppe Engagierter möglich. „Not sehen und handeln“, war das Motto, mit dem Pfarrer Michael Mombauer alle Vereine und Verbände ansprach, Initiatoren waren der inzwischen verstorbene Heinz Kock sowie Ulrich Lunkebein. Mit Erfolg, sagten doch bereits bei der ersten Informationsveranstaltung rund 40 Motivierte zu, mit anzupacken.

Dann stand man einem Problem gegenüber: Wo kann dieses Kaufhaus untergebracht werden? Kock und Lunkebein machten sich auf den Weg und entdeckten passende Räumlichkeiten am ehemaligen Umspannwerk. „Es war eine Ruine“, erinnert sich Ulrich Lunkebein. Vor allem die massiven Wasserschäden machten Kopfzerbrechen. Etliche Förderer um Kock und Lunkebein versprachen Unterstützung, die Gemeinde stellte Grundstück und Gebäude für den Fair-Teiler zur Verfügung. „Heinz Kock war die treibende Kraft“, sagt Lunkebein. „Er hat hier in jeder freien Minute gearbeitet, manchmal sogar nachts oder bei Schneefall.“ Der komplette Umbau konnte, aufgrund starken Engagements, vieler Geld- und Sachspenden wie auch kompetenten Handwerksleistungen, kostenfrei umgesetzt werden.

Die Eröffnung feierte man mit der breiten Öffentlichkeit am 28. März 2009, seine Türen für Bedürftige öffneten sich am 3. April. Die über 40 engagierten Helfer hielten Wort und bildeten das Team, das Warenannahme und -verkauf übernahm. „Viele sind heute immer noch dabei“, freut sich Annegret Weitkamp von der Pfarrcaritas. Nicht alles klappte von Anfang an reibungslos, man machte Erfahrungen und holte sich Tipps bei Fair-Teilern in der Umgebung. „Das Ganze war für die Leute hier in Ostbevern anfangs etwas ganz Neues“, so Ulrich Lunkebein. „Unsere Sorge war, ob wir genug Lebensmittel kriegen“, erinnert er sich.

Doch diese Entwicklung trat nicht ein. „Die Spendenbereitschaft ist gleichbleibend hoch“, so Lunkebein. Privatpersonen wie auch Unternehmen in der Gemeinde und überörtlich bieten kostenlos Lebensmittel, aber durchaus auch Einrichtungsgegenstände für den Verkaufsraum und -lager, an. Bei den Verzehrwaren sind es vor allem haltbare Nahrungsmittel, aber auch Lieferungen von Obst und Gemüse gibt es regelmäßig. „Käse fehlt uns eigentlich immer“, erzählt Erwin Kock.

Zur Zeit haben 470 Bürger den Berechtigungsschein, der von der Gemeindeverwaltung ausgestellt wird. „Ein Drittel davon kommt regelmäßig“, berichtet Erwin Kock. „Zum größten Teil sind es Flüchtlinge.“ Einige bewegende Szenen der Dankbarkeit habe man seitens der Bedürftigen erlebt. Einen Wunsch haben die Verantwortlichen um Ulrich Lunkebein. „Wir sparen jetzt auf einen Kühlanhänger“, sagt er. Denn so kann auch Kühlware besser transportiert werden.

Den zehnten Geburtstag des Fair-Teilers wollen die Helferinnen und Helfer feiern. Am Caritassonntag im September will man den Festtag an der Einrichtung nachholen.