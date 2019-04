Jahreshauptversammlung des VdK

Ein Wahlmarathon stand auf der Tagesordnung des örtlichen VdK . Zur Jahreshauptversammlung mit gemeinsamen Imbiss hatte die Vereinigung in das Edith-Stein-Haus eingeladen. Am Ende zeigte sich der Vorstand leicht verändert.

Theo den Bieman begrüßte Mathilde Breuer , die als stellvertretenden Bürgermeisterin über die aktuelle Situation im Ort sprach. Ein Grußwort richtete auch Hedwig Schulze zur Hörst, VdK-Kreisgeschäftsführerin, an die Anwesenden.

In der Rückschau erinnerte Theo den Bieman an die Aktivitäten des Sozialverbandes in den letzten Monaten. Neben den Informationsstammtischen sowie einer Tagesfahrt zum Automuseum in Melle und der Besichtigung der Firma Rila nahm der Verein an den Verbandstagen im Umkreis teil. Zudem präsentierte er sich beim Kastaniensonntag.

Der Vorstand stellt sich nach den Wahlen wie folgt auf: Theo den Biemann bleibt weiterhin Vorsitzender sowie auch Schriftführer. Seinen Posten als stellvertretender Vorsitzender gab Eduard Silge ab. Als Kassierer bleibt Anton Termühlen . Gaby Lehmkuhle übernahm die Aufgaben als stellvertretende Kassiererin und Schriftführerin. Frauenbeauftragte ist Marianne Wittwer. Beisitzer sind Heinz Hollmann und Eva-Maria den Bieman.

Für den Sozialverband ist es bedeutungsvoll, seine langjährigen Mitglieder würdig zu ehren. Ausgezeichnet wurden für 25-jährige Treue Gabriele Lehmkuhle und Johannes Wiedenlübbert. Anna Hoppe ist dem Verein seit 50 Jahren zugehörig. Stolze 70 Jahre dabei sind Werner Reckermann und Herbert Köster. Anton Termühlen wurde vom VdK- Landesverband zum Ehrenvorstandsmitglied geehrt.

Gegen Ende des offiziellen Teils lud Theo den Biemann zum diesjährigen Tagesausflug ein. Dieser findet am Samstag, 6. Juli, statt und führt die Teilnehmer nach Soest. Und an eines erinnerte Theo den Bieman noch: „Der Ortsverband wird 70 Jahre alt“, so Vorsitzende. Die Jubiläumsfeier findet am Samstag, 25. Mai, ab ungefähr 10.30 Uhr im Edith-Stein-Haus statt.