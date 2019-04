Kommt mir nicht in die Tüte . . .

Auf dem hiesigen Wochenmarkt ist das ein gewohntes Bild: Die Kunden flanieren von Stand zu Stand und besorgen sich ihre Lebensmittel für die nächsten Tage. Was auffällt? Die meisten der Käufer haben einen Stoffbeutel oder einen Einkaufskorb dabei. Ein Zeichen dafür, dass steigendes Umweltbewusstsein bei den Einheimischen Bürgern auch umgesetzt wird. Die Marktbeschicker machen dies mit ihren Verpackungsmaterialien möglich.

Geht man an den Ständen entlang, ist es offensichtlich, dass den Verkäufern die Art des Kaufs am Herzen liegt. So weit wie möglich und erlaubt bieten sie ihre Waren ohne zusätzliche Verpackungen an. Für viele, Marktbeschicker wie auch Kunden, ist der nachhaltige Einkauf zur Selbstverständlichkeit geworden. Einer von ihnen ist Hartmut Juschka. „Es ist schon erschreckend, wie viele gelbe Säcke an den Straßen liegen“, meint der Bröcker. Und nicht nur dass, sind doch viele Mülltonnen ebenso bis zum Rand gefüllt. Am Stand von Peter Holkenbrink kauft er Brokkoli und Kartoffeln. Das Kohlgemüse bekommt er unverpackt in den mitgebrachten Korb, die Kartoffeln gibt es in der Papiertüte. Die hat Juschka vom letzten Einkauf aufbewahrt und kann sie so wieder auffüllen lassen. „Wenn die unten durchnässt ist, geht das natürlich nicht mehr“, sagte er. „Dann geht die in die Papiertonne.“ So sieht das auch Heidi Freier: „Warum soll ich die Papiertüte sofort wegwerfen, wenn ich sie noch einmal verwenden kann?“ Peter Holkenbrink freut sich angesichts dieser Einstellung. „Seit zehn Jahren verpacken wir die Kartoffeln in Papier“, so der Ostbeverner. „Das ist auch gut für das Produkt.“ Auch der Salat geht so mit dem Kunden nach Hause. Den Satz „Geht doch so mit“ hört er auch dann, wenn eine Plastiktüte gewünscht wird. Da die Kunden dafür nämlich 20 Cent berappen müssen, wird darauf verzichtet. „Jeder Einzelne kann ganz viel für die Umwelt tun“, wirbt der Standbetreiber für den bewussten Einkauf.

Etwas schwieriger gestaltet sich das beim Kauf von frischen Geflügelwaren. „Wir dürfen das Fleisch nicht in mitgebrachte Behältnisse füllen“, erklärte Lothar Höggemann , und seine Frau Ursula fügt hinzu: „In Bayern ist das erlaubt, hier leider nicht.“ Sie geben das Fleisch in Plastiktüten mit, nicht nur aus hygienischen Aspekten. „Wir wollten eigentlich auf Papier umstellen“, so Höggemann. Dann habe er einen wissenschaftlichen Bericht verfolgt, in dem die Plastiktüten umweltfreundlicher dargestellt wurden als diejenigen aus Papier.

Martin und Maria Kövener verkaufen unter anderem etliche internationale Käsesorten und Konfitüren. „Darf ich das so mitgeben“, fragte der Verkäufer den Kunden. Er darf. So geht das in Folie eingewickelte Stück Käse direkt in den Einkaufskorb. Und die Folie braucht der Verbraucher – weil Verpackungsmaterial – nicht in der Restmülltonne, sondern im gelben Sack entsorgen. Und beim Kauf von den Konfitüren wird, wie bei den Kartoffeltüten ebenso, das leere Behältnis wieder mitgebracht und gegen ein volles getauscht. „Plastiktüten brauchen wir maximal zehn Stück in der Woche“, freute sich Martin Kövener. Das sei nur ein Bruchteil dessen, was vor mehreren Jahren über die Theke ging. „Es nagt dann schon das schlechte Gewissen der Kunden, wenn sie eine Plastiktüte verlangen müssen.“