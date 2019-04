Das offene Singangebot, das im Februar gemeinsam von Margarete Götker, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ostbevern, und Lisa-Marie Addens in der „KulturWerkstatt“ organisiert wurde, wird aufgrund der hohen Nachfrage wiederholt. Am kommenden Dienstag, 9. April, gibt es um 19.30 Uhr in der „KulturWerkstatt“ erneut die Möglichkeit zum „Musizieren mit der Stimme“.

Gerichtet ist das Angebot an alle, die gerne in Gemeinschaft singen. Der Abend beginnt mit Aufwärmübungen für Atmung und Stimme, um im Anschluss daran gemeinsam schöne und eingängige Melodien zu singen, so die Organisatoren. Ein abschließender Cool-Down soll dafür sorgen, dass die Teilnehmer entspannt ins Wochenende starten können.

Lisa-Marie Addens ist staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Ihr Fachwissen und ihre Erfahrung gibt sie im Rahmen des offenen Singangebotes weiter, ohne dass für die Teilnehmer eine Mitgliederverpflichtung entsteht.

Die Teilnahme am kommenden Dienstag, 9. April, ist kostenfrei. Weitere Termine erfolgen nach Absprache. Dann wird eine Teilnehmergebühr von acht Euro pro Person erhoben.

Zur besseren Planbarkeit des Abends wird um vorherige Anmeldung bei Lisa-Marie Addens, ✆ 01 76 /96 57 74 71, oder Margarete Götker im Rathaus, ✆ 0 25 32 /82 55, gebeten.