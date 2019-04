Das Hin und Her zur Gestaltung der sanitären Anlagen scheint ein Ende zu haben. Die Ausschussmitglieder des Haupt- und Finanzausschussmitglieder (HFA) haben dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, dass das WC neben dem Rathaus-Haupteingang ein vollwertiges Behinderten-WC wird – mit Notruf und Zugang nur mit Euroschlüssel. Bei Veranstaltungen soll das WC aber auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, damit unter anderem Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, sich nicht in einen Toilettenwagen quälen müssen, der in der Regel nur über Treppenstufen zu erreichen ist.

Damit Menschen, die auf eine Behindertentoilette angewiesen sind, auch bei Veranstaltungen ein sauberes WC vorfinden, soll sich dann eine Reinigungskraft gezielt um diesen Raum kümmern.

Innenausbau liegt im Zeitplan

In der jüngsten Zusammenkunft des HFA ging es auch um die verschiedenen Bodenbeläge im neuen Rathaus. So wurde beschlossen, dass im Bürgerbüro Teppichfliesen verlegt werden, mit denen auch eine optische Zuordnung geschehen soll. In die Sozialräume kommt Parkett, wie auch in den Sitzungssaal. Die Gänge und die Büros bekommen Nadelfilz als Bodenbelag und in die WCs kommen kleine Fliesen.

Für allgemeine Erheiterung sorgte derweil die Wandgestaltung der Toiletten. Denn die dort geplante „Wandfarbe“ würde nicht nur im Sanitärbereich, sondern auch in Op‘s, Laboren oder auch in Schlachthäusern verwendet.