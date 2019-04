Nach dem Winter sind jetzt viele Gartenbesitzer dabei, ihre „grünen Oasen“ wieder fit für die wärmere Zeit des Jahres zu machen. Dabei fällt eine Menge mehr Grünabfall an als sonst üblich, wenn Beete und Rasen von den Resten des Winters befreit werden.

Um die Anlieferung von Grün- und Gartenabfällen während der üblichen Öffnungszeiten zu entzerren, öffnet die AWG des Kreises Warendorf deshalb in der kommenden Woche zusätzlich an einem Nachmittag den Recyclinghof in Ostbevern. Neben den bekannten Entsorgungsmöglichkeiten am Mittwochnachmittag und Samstagvormittag besteht in der kommenden Woche auch am Dienstag, 9. April, in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr die Gelegenheit, Grün- und Gartenabfälle am Recyclinghof an der Westbeverner Straße zu entsorgen.

Diese Sonderöffnungszeit gilt allerdings einzig und allein zur Entsorgung von Grünabfällen. Andere Abfälle und Wertstoffe können an diesem Tag nicht angenommen werden. Sie müssen zu den regulären Öffnungszeiten des Recyclinghofes entweder Mittwochnachmittag von 16.30 bis 18.30 Uhr oder Samstagvormittag von 9 bis 13 Uhr entsorgt werden.

Die Abgabe der Grünabfälle ist – wie an jedem anderen Öffnungstag auch – kostenpflichtig.