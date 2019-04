Pflicht und Kür lägen oft dicht beieinander, und so sei das auch auf der anstehenden Mitgliederversammlung des Heimatvereins Ostbeverns, heißt es in einer Einladung zur Versammlung.

Einmal im Jahr wird eine Mitgliederversammlung abgehalten und in festgelegten Zeitabständen stehen auch Beirats- oder Vorstandswahlen an. Diesmal geht es um den Vorstand. Es wird gewählt und festgelegt, wer in den kommenden drei Jahren die Geschicke des Vereins lenken wird. Die Verantwortlichen hoffen auf eine rege Wahlbeteiligung, denn im Anschluss werden Fotos aus dem Archiv von Aloys Pohlmann gezeigt.

Klaus Brandes und Rudi Eschkotte werden die Bildershow kommentieren. Beide sind waschechte Ostbeverner und sehr eng mit dem Ort, seinen Bürgern, Vereinen, Abläufen und Ereignissen verbunden. Fotograf Klaus Brandes hat mit Aloys Pohlmann abgesprochen, dass ein ganz kleiner Teil seiner sehr umfassenden Bilder an diesem Abend gezeigt werden dürfen. Das diese Bilder selbst, sie sind seit den 1950er Jahren entstanden, schon Ortsgeschichte sind, ist Fakt. An dem Abend hofft man natürlich auf interessante Kommentierungen und darauf, dass auch von den Zuschauern noch Details oder interessante Aspekte geäußert und beigetragen werden. Eingeladen sind zur Bildershow somit all die Bürger, die sich für die Ortsgeschichte interessieren. Die Verantwortlichen hoffen auf ein volles Haus.

Die Mitgliederversammlung und „Bilder aus Ostbevern“ finden am kommenden Montag, 15. April, um 19.30 Uhr im Heimathaus Ostbevern statt.