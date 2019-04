Bislang unbekannte Täter drangen nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 4.30 Uhr gewaltsam in einen Getränkemarkt an der Straße „Am Rathaus“ ein. Im Verkaufsraum brachen sie einen Schrank auf und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Die leere

Geldkassette wurde anschließend auf der Schulstraße gefunden, heißt es in einem Bericht. Die Beamten fragen in diesem Zusammenhang: Wer kann Hinweise zu den Tätern machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Warendorf unter ✆ 0 25 81/ 94 10 00 oder der E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.