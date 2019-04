Tierisch Lust auf seinen Job

Es habe schon sehr früh festgestanden, dass Fynn Kock in die Fußstapfen seines Opas treten und den Beruf des Landwirtes ergreifen würde, erinnert sich Heike Reinhardt-Kock , seine Mutter. Mittlerweile steht Fynn kurz vor dem Abschluss des ersten Lehrjahres – und seine Begeisterung ist noch immer ungebrochen.

Hühner

Dass der junge Ostbeverner für seinen zukünftigen Beruf brennt, spüren auch seine Eltern und sein Bruder. So gibt es mittlerweile nicht nur wieder Hühner auf dem Hof, sondern seit rund vier Wochen auch zwei Bunte Bentheimer Landschweine. „In der Ausbildung hatte ich es bisher nur mit Rindern und Milchkühen zu tun. Als ich das Okay von meinen Eltern bekommen habe, dass ich nicht nur zwei Schweine halten darf, sondern dass sie mich soweit es geht auch dabei unterstützen, hat mich riesig gefreut“, erinnert sich Fynn, der auch nach seinem Feierabend noch Lust und Freude hat, sich mit landwirtschaftlichen Themen ausein­anderzusetzen. So kam es auch, dass er kurz nach der Zusage seiner Eltern angefangen hat, den alten und schon seit Jahrzehnten nicht mehr genutzten Schweinstall wieder herzurichten.

„ Wir haben die Schweine nie als Haustiere, sondern gezielt zur Aufzucht und Mästung gekauft. Wir haben die Schweine nie als Haustiere, sondern gezielt zur Aufzucht und Mästung gekauft. “ Fynn Kock

Fynn Kock Foto: Sebastian Rohling

Dass es am Ende die Rasse der Bunten Bentheimer und nicht das „klassische“ Hausschwein wurde, hat einen einfachen Grund. „Wir wollten Tiere, die von sich aus schon einen gewissen Grad an Stressresistenz mitbringen. Und da sind die sogenannten alten Rassen einfach sehr viel robuster“, erklärt Heike Reinhardt-Kock, die diese Rasse zuvor auch schon einmal in einem Wildtierpark gesehen hatte.

Der Winter war entsprechend wuselig. Neben seiner Ausbildung baute Fynn den Schweinestall um und kümmerte sich gemeinsam mit seiner Mutter um einen geeigneten Züchter sowie um die Einhaltung und Einreichung der vielen Formulare und Regularien, die die Aufzucht von Schweinen mit sich bringt.

„Jauchi“ und „Porko“

All die Arbeit hat sich aber gelohnt und seit rund vier Wochen fühlen sich „Jauchi“ und „Porko“, so die Namen der beiden Geschwister, wortwörtlich sauwohl – obwohl sie genaugenommen Eber sind. „Wir wissen, dass man Tiere, die der Nahrungsmittelerzeugen dienen, eigentlich keine Namen geben soll“, so Fynn Kock, aber so sei nun mal der Lauf der Dinge. „Wir haben die Schweine nie als Haustiere, sondern gezielt zur Aufzucht und Mästung gekauft. Getreu dem Motto: Essen um zu retten.“ In einem Jahr, davon gehen Mutter und Sohn derzeit aus, werden sie wohl ihr Schlachtgewicht von 120 Kilo erreicht haben. „So schnell wie sie in den ersten Wochen wachsen, lernen wir auch dazu. So wissen wir mittlerweile, dass Möhren nicht so gerne bei ihnen im Trog gesehen sind. Dafür lieben sie unter anderem Kartoffeln.“ Aber auch frische Petersilie mögen die tierischen Geschwister. „Ich hatte ihnen neulich was in ihrem Spielzeug versteckt. Das fanden die richtig gut.“

Ausbildung abschließen

Wenn es alles so läuft, wie es sich der angehende Landwirt vorstellt, dann möchte er im nächsten Jahr vier bis fünf Schweine anschaffen. „Mal sehen, ob alles klappt. Zudem wollen wir selbst erstmal testen, wie das Fleisch schmeckt, bevor wir es dann gegebenenfalls vermarkten“, so Fynn Kock. Denn das Fleisch der Bunten Bentheimer würde sich von dem aus dem Supermarkt dann doch merklich unterscheiden.

Zudem sind die Schweine ja auch noch immer nur ein Hobby. Ob er sich nach seiner Ausbildung vorstellen könnte, einmal Schweine im großen Stil zu züchten und zu mästen? „Keine Ahnung. Erstmal die Ausbildung abschließen und dann weitersehen“, sagt der 17-Jährige, bevor er sich auf den Weg zu seiner Lerngruppe macht. Das Thema ist dabei aktuell die Pflanzenkunde.