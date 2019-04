Welchen Wandel hat die Natur in den vergangenen Jahrzehnten durchlebt? Wie haben Fauna und Flora auf die Klimaveränderungen reagiert? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Teilnehmer der Seniorengemeinschaft und hatten dazu zu ihrem Treffen Mitglieder des örtlichen Hegerings eingeladen.

An die Messe und die gemeinsame Kaffeestunde schloss sich der Vortrag von Dietrich Schedensack und Georg Verenkotte an. Der trockene Sommer im letzten Jahr habe der Natur im Großen und Ganzen nicht geschadet, erklärte Verenkotte den Senioren. Nichtsdestotrotz habe sich die Umwelt in den letzten Jahren verändert, vor allem was die Lebensräume der Tierwelt betrifft.

Gertrud Mußmann, die den Nachmittag zusammen mit Maria Vosskötter vorbereitet hatte, freute sich über die vielen Informationen der Waidmänner. Man wolle sich mit dem Bericht den notwendigen Respekt vor der Natur wieder bewusst machen, sagte Mußmann.

Ebenfalls interessant könnte das Programm bei der nächsten Zusammenkunft der Senioren sein. Denn am 15. Mai kommt der Arbeiter- und Samariterbund Münster zum Edith-Stein-Haus. Das Team wird das Konzept des „Wünsche-Wagens“ vorstellen, mit dem schwer kranken Menschen ein letzter Wunsch erfüllt werden soll.