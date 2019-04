Wie hier auf dem Bild das Osterfeuer der Ehrengarde Brock, so loderte es am Wochenende auf etlichen Feldern und Wiesen in der Bevergemeinde. Aufgrund der vorangegangenen Trockenheit brannten die aufgehäuften Gestrüppberge im zügigen Tempo mit leuchtenden Flammenspielen nieder. Für viele Ostbeverner war das eine schöne Möglichkeit, an den Feiertagen zusammenzukommen.