Was auf den Feldern in Sachen Getreideanbau zu tun ist, wissen die örtlichen Landwirte. Zurzeit sind sie wieder viel auf den Straßen und Feldern unterwegs, um im Spätsommer und im Herbst eine möglichst gute Ernte einfahren zu können. Ganz detaillierte Tipps jedoch, um Gerste, Triticale & Co. zu stärken und sie vor Krankheiten zu schützen, kann ihnen Matthias Voß geben. Der Pflanzenschutzberater der Firma Bayer besuchte die Bröcker Landwirte im Rahmen einer Feldbegehung auf dem Hof Wonnemann in der Haselheide.

Es ist vor allem eins, was sich die Agrarier zur Zeit wünschen: Regen. „Die Trockenheit beeinflusst zur Zeit alles“, meinte Matthias Voß. Das Getreide sei im Großen und Ganzen noch in Ordnung. „Manches zeigt aber schon Zeichen von Trockenstress“, hat Voß auf den Feldern aufgrund der gelben Spitzen an den Pflanzen festgestellt. Ein zusätzliches Problem sah er darin, dass, im Gegensatz zum letzten Jahr, die Wasserspeicher im Erdreich leer sind.

Umso wichtiger also, den Zustand der Getreide stabil zu halten. Auf seinen Feldern erläuterte Alfons Wonnemann die bis dato erledigten Maßnahmen., Matthias Voß riet zu verschiedenen weiteren Schritten. Für die Gerste, bei der sich zurzeit die Ähren schieben, empfahl er die letzten Behandlungen gegen Zwergrost zu erledigen. „Das ist dann aber auch das letzte, bevor Anfang Juli die Drescher kommen können“, sagte der Fachmann. Bei der Triticale sei es eher der Mehltau, den es zu kontrollieren gebe. Insgesamt sei es beim Getreide, im Vergleich zu anderen Jahren, relativ ruhig, was Krankheitssymptome beträfe.

Zu tun haben momentan die Landwirte, die Mais anbauen wollen. Denn jetzt ist dafür der geeignete Zeitpunkt, das Korn zu legen. Doch auch dieser wird in der nächsten Zeit Regenwasser benötigen, wenn im Herbst die Silos gefüllt sein wollen.

Der Blick der Landwirte wird deswegen wohl in den nächsten Tagen oft gen Himmel gerichtet sein, ob nicht doch graue Wolken zu sehen sind. „Wenn es in den nächsten zwei Wochen keinen nennenswerten Regen gibt, wird die Ernte in diesem Jahr sparsam ausfallen“, brachte Matthias Voß die Sorge der Pflanzenanbauer auf den Punkt. Und das betreffe alle Getreidesorten. Der Wetterfrosch sollte bald also zum unteren Ende der Leiter springen, wenn es nach den Landwirten geht.