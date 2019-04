Dass die Staudentauschbörse der kfd mittlerweile ein fester Bestandteil des Gartenjahres ist, konnte gestern erst wieder erlebt werden. Noch bevor alle Pflanzen auspackt waren, wurden schon die ersten Stauden gehandelt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits die nächste Staudenbörse fest terminiert worden ist. Sie findet am Donnerstag in der zweiten Woche der Herbstferien statt. Also mitten in der besten Pflanzzeit. Ob das Wetter dann aber auch einen gemütlichen Infostand mit frischem Kaffee und Informationen über die kfd zulässt bleibt abzuwarten. Bereits am Vortag waren 19 Damen der kfd und unterwegs und genossen bei bestem Wetter eine gemeinsame Radtour ins niedersächsische Glandorf.