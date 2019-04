Kontrastreiches Ferienangebot

Das Osterferienprojekt „Freies Schattentheater“ war ein voller Erfolg. Rund 18 Kinder und Jugendliche aus Ostbevern und Telgte nahmen in den Osterferien daran teil. Unter der Leitung von Künstlerin Martina Lückener und Zirkuspädagogin Lydia Nölle sowie der Mithilfe von Lisa Hermanns , Auszubildende im Kinder- und Jugendwerk, standen vier ganze Tage Kreativität und Spaß auf dem Programm.

Es wurden Stabfiguren gebaut und Geschichten geschrieben. Dann wurde in Kleingruppen geprobt und gespielt, Feedback untereinander gegeben. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, die Geschichte weiter entwickelt, und es wurde fleißig geübt. Einige Teilnehmer entwickelten sogar eine Akrobatikgruppe mit Artistik und Jonglage. „Es hat richtig Spaß gemacht, und nun ist es leider schon zu Ende“, sagte Julien am letzten Tag. Die Aufführung von fünf Schattenspielen rundete das Projekt ab. Rund 40 Besucher kamen zur Aufführung. Eltern und Freunde der Teilnehmer sowie Besucher des Kinder- und Jugendcafés waren hingerissen. So sagte eine Mutter erfreut und positiv überrascht: „Ich bin begeistert, vor allem von den farbigen und stimmungsvollen Hintergründen und den kreativen Geschichten.“

Die Organisatoren danken den Förderern von „Kultur macht stark“ und dem „vhs talentCAMPus“ für die gute Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung. „Es war ein erfolgreiches und ambitioniertes Projekt, weitere Projekte sind bereits in der Planung“, so das Team des Kinder- und Jugendwerks einstimmig Außerdem dankten sie den unterstützenden Kooperationspartnern, durch die das Projekt zustande gekommen ist: Kinder- und Jugendcafé Ostbevern, VHS Warendorf sowie „OK.OstbevernKultur“.

„Einige Kinder und Jugendliche haben das Kinder- und Jugendcafé in diesen Tagen kennen und schätzen gelernt, und wir freuen uns, wenn sie zukünftig zum offenen Treff kommen“, freut sich Lisa Hermanns schon auf die kommenden Wochen.