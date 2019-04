Endlich unter freiem Himmel

Das tolle Wetter in den vergangenen Wochen hat zwar schon viele Mitglieder zu einem Tennismatch auf die Anlage gelockt, aber offiziell eröffnet der Tennisclub Ostbevern am morgigen Sonntag um 14 Uhr die Freiluftsaison 2019 mit einer Einladung an alle Mitglieder und Ostbeverner auf die TCO-Clubanlage an der Westbeverner Straße.

Auch in diesem Winter hat sich einiges auf der Clubanlage getan. Nachdem im letzten Jahr der siebte Platz fertiggestellt und offiziell eingeweiht wurde, wurden rechtzeitig zum Start des Spielbetriebes in der kommenden Woche die Zuwegung zu Platz sieben unter Leitung von Vereinsmitglied Norbert Preckel fertiggestellt. Um zukünftig die Spiele auf dem Center Court, dem Platz eins, auch von der Spielfeldseite verfolgen zu können, wurde unter Federführung von Guido Verspohl eine Tribüne gebaut. Andreas Termühlen hat die spielfreie Zeit genutzt, um die Platzberegner zu modernisieren. Dass Platzwart Kurt Bellmann einen tollen Job verrichtet hat, davon konnten sich die zahlreichen Spieler, die in der letzten Woche bereits den Schläger geschwungen haben, auch schon überzeugen. „Mit dem Einsatz vieler helfender Hände konnte unsere Clubanlage rechtzeitig zum Saisonstart nicht nur wieder auf Vordermann gebracht werden, sondern auch weiter aufgewertet werden – dafür ein kräftiges Dankeschön vom gesamten Vorstand“, so der erste Vorsitzender Peter Börsch .

Auch 2019 spricht der TCO zum Start in die Freiluftsaison wieder alle Tennisinteressierten und Wiedereinsteiger – egal welchen Alters – mit einem attraktiven Schnupperangebot an. Dazu gehören fünf Stunden Training zum Einstieg – mit Verlängerungsoption – und bis Oktober besteht die Möglichkeit zur uneingeschränkten Nutzung der Platzanlage. Nähere Informationen dazu und die Möglichkeit, auch zum ersten Mal den Schläger zu schwingen, gibt es bereits ab 13.30 Uhr unter Anleitung des TCO-Sportwartes und Tennistrainers Frank Müller.

Am Sonntag gibt es aber auch für alle Ostbeverner wieder die Möglichkeit, die Tennisanlage zu besuchen. Für Kaffee und Kuchen, aber auch Würstchen vom Grill ist gesorgt. Auch das Beach-Tennisfeld, das Trampolin und die Tischtennisplatte stehen den Besuchern zur Nutzung zur Verfügung.

„Wir freuen uns auf alle Besucher und Schnuppermitglieder – und wenn es Sonntag wettermäßig nicht so schön werden sollte, können wir uns auch ins Clubheim zurückziehen und bei einem Heiß- oder Kaltgetränk über den geplanten Umbau des Clubheims austauschen“, so Peter Börsch.

Weitere Informationen zu den TCO-Angeboten und alle wichtigen Termine der Spielzeit 2019 gibt es auch im Netz unter www.tennisclub-Ostbevern.de oder über die TCO-App.