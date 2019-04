„Wir brauchen Hilfe!“, heißt es seitens des DRK-Ortsverbandes Ostbevern – nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch ganz real. Der Grund: Der Bauernhofbrand im März ( WN berichteten) hat auch Folgen für das DRK .

„Bisher konnten wir auf dem Hof unsere Wechselbrücke für die Altkleider stellen. Leider wird der Platz für den Wiederaufbau des Hofes benötigt, so dass wir sehr schnell einen neuen Stellplatz benötigen“, erklärt Rotkreuzleiter Christian Gerlach .

Der Platz, den das DRK sucht, muss befestigt und mit Lkw zu erreichen sein. Die Wechselbrücke hat eine Größe von 2,5 mal acht Meter. „Optimal wäre ein Platz im Umkreis von maximal 15 Kilometer um Ostbevern“, sagt Gerlach.

Derzeit leert das DRK seine Sammelcontainer noch mit eigenen Helfern, um den Erlös aus den Altkleidern so hoch wie möglich zu erzielen. Hierfür ist die Wechselbrücke als Zwischenlager unabdingbar. „Sollten wir keinen dauerhaften Stellplatz finden, sind wir auch für eine Übergangslösung dankbar“, ergänzt der Rotkreuzleiter.

Sollte die Leerung langfristig durch einen Subunternehmer organisiert werden und so das DRK nicht mehr auf die Wechselbrücke angewiesen sein, könnte diese nicht von heute auf morgen organisiert werden. „Für diese Umstellung würden einige Wochen benötigt“, so Gerlach, der jeden bittet, der gegebenenfalls Platz zur Verfügung hat, sich an ihn zu wenden. Erreichbar ist Christian Gerlach unter ✆ 01 52 /21 93 72 33 oder E-Mail gerlach@drk-ostbevern.de.