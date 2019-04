Für die örtliche Feuerwehr ist es Tradition, für die Bevölkerung der Gemeinde eine Veranstaltung mit Event-Charakter: das Maibaumrichten, das am heutigen Samstag zum 34. Mal die Ostbeverner in die Dorfmitte lockt. Und damit nicht genug, laden die Wehrkameraden im Anschluss zum „Tanz in den Mai“ ein. Umfangreiche Vorbereitungen mussten sie dafür treffen, am Donnerstag banden sie in einem großen Team den Kranz aus Tannengrün.

„Wir legen großen Wert darauf, dass es ein Dorffest für alle werden soll“, betont Hendrik Große Hokamp von der Feuerwehr. Vor allem über den Besuch neu Zugezogener würde sich die Mannschaft freuen.

Mit dem Umzug zum Einholen des Maibaums starten die Feierlichkeiten um 18.30 Uhr, das Eintreffen am neuen/alten Rathaus ist für 19 Uhr terminiert. Sicherlich beeindruckend wird es sein, mit welcher Kraft und welchem System die Kameraden den langen Stamm samt grünen Kranz und wehenden Bändern in die Höhe hieven.

Steht der Baum, können sich alle Interessierten auf den Weg zum Feuerwehrgerätehaus machen. Die Band „Final Edition“ will dort ab 20.30 Uhr für Partystimmung sorgen. Ein Höhepunkt ist vermutlich die Ziehung der Tombolagewinne um 22 Uhr. „Es gibt viele interessante Preise“, verspricht Hendrik Große Hokamp. Darunter seien etwa ein Gastronomiekühlschrank, ein Smokergrill, ein Rasenmäher und weitere hochwertige Gewinne. Die Wehrkameraden hoffen auf viele Besucher, die mit ihnen in den Mai tanzen und den Wonnemonat begrüßen möchten.