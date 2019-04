Die heiße Phase hat begonnen

Der SPD-Ortsverband hat den Straßenwahlkampf für die anstehenden Europawahl am Sonntag, 26. Mai, eingeleitet.

Den Genossen geht es dabei nicht nur um ein Werben für die eigene Partei und ihre Spitzenkandidaten Sarah Weiser und Katarina Barley, wie die Ortsvereinsvorsitzende Susanne Steinkat betont: „Wenn wir uns das aktuelle politische Klima ansehen und wie populistische und europafeindliche Parteien im vermeintlichen Aufwind sind, dann zeigt das doch nur, dass wir den Menschen noch mehr verdeutlichen müssen, was Europa für die Welt, Deutschland und letzten Endes auch für sie bedeutet.“ Europa lasse sich nun einmal nicht auf eine „Richtlinie zur Krümmung von Gemüse“ reduzieren.

Entsprechend hatten die Parteimitglieder, die am Samstag ihren Informationsstand vor einem Supermarkt errichtet hatten, mehr im Angebot als die obligatorischen Flyer mit Infos und Statements zu den Spitzenkandidaten. „Wir laden alle ein, an unserem Europa-Quiz teilzunehmen“, so Steinkat. Dafür müssten die Teilnehmer eine Reihe von Fragen zum Thema Europa beantworten. „Ganz leicht sind die Fragen nicht, aber wir hoffen, dass wir so spielerisch zu einer Auseinandersetzung mit der EU anregen können.“ Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Reise nach Brüssel sowie zum Landtag nach Düsseldorf. „Wer mitmachen will, der findet uns an jedem Samstag vor der Wahl zwischen 9.30 und 12 Uhr an einem unserer Stände sowie am 18. Mai ab 11 Uhr an unserem Reibekuchenstand vor der Saxenrast“, lädt die Ortsvereinsvorsitzende ein, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. An den Ständen kann unter anderem auch der ausgefüllte Fragebogen abgegeben werden.

Neben Gesprächen und Diskussionen mit Bürgern und dem Werben für die Europawahl hat der Ortsverband auch für das parteipolitische Programm der SPD geworben und die wichtigsten Punkte als große rote Pakete aufgebaut, um zu symbolisieren, welcher Berg an Arbeit noch bevorstehe. „Natürlich ist auch unsere bekannte rote Bank wieder mit von der Partie. Zudem können wir ab heute auch unseren druckfrischen ,Der Biber‘, unsere sozialdemokratische Zeitung für Ostbevern, verteilen. In dem klären wir unter anderem über die vielen Vorurteile und Falschaussagen gegenüber der EU auf, die insbesondere von den Populisten ins Feld geführt werden.“