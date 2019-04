Ostbevern -

Auch wenn der Wonnemonat Mai offiziell erst übermorgen beginnt, wurde in der Bevergemeinde bereits der Maibaum aufgestellt. Im Beisein zahlreicher Schaulustiger hat das auch in diesem Jahr wieder die Freiwillige Feuerwehr Ostbevern übernommen, die am Abend noch zur Party mit Tombola eingeladen hatte.