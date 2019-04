Schwarze Zahlen und viel Positives zum Jubiläum

Der Saal der Gaststätte Mersbäumer war mit 200 Mitgliedern voll besetzt, als Aufsichtsratsvorsitzender Antonius Hertleif die Versammlung des „Ostbeverner Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit“ eröffnete und anlässlich des 100-jährigen Jubiläums auf die Geschichte zurückblickte. Bürgermeister Wolfgang Annen überbrachte seine Glückwünsche und stellte besonders den persönlichen Bezug des Versicherungsvereins zu den Mitgliedern in den Vordergrund. Dies sei „nahezu einzigartig und sehr sympathisch“, sagte er.

Um auch den Mitgliedern zum Jubiläum etwas zurückzugeben, wurden die Versicherungsbeiträge um fünf Prozent gekürzt. Dieter Schulze Zumkley stellte den Bericht des Vorstandes vor. Der Versicherungsverein umfasst 1864 Versicherte und 4537 Verträge. Die Bilanz wurde besonders durch den Sturm „Friederike“ im Januar 2018 beeinflusst. Es wurden über 450 Schäden mit einem Gesamtvolumen von 600 000 Euro gemeldet. In allen Versicherungszweigen konnten trotzdem Beitragsrückerstattungen vollzogen werden. In der Sparte Feuer-Landwirtschaft 75 Prozent, in der sonstigen Feuerversicherung 30 Prozent, in der Wohngebäude- und Sturmversicherung jeweils zehn Prozent und in der Hausratversicherung 15 Prozent.

Neben einem Beitragszuwachs von über drei Prozent sorgt auch ein Jahresüberschuss von 90 000 Euro, der den freien Rücklagen zugefügt wird, für „eine gesunde Ausgangsposition, um in die Zukunft zu blicken“, wie Dieter Schulze Zumkley betonte. Nachdem Johannes Kuhlmann den Bericht des Aufsichtsrates vorgestellt und die Gewinn- und Verlust-Rechnung bestätigt hatte, wurde der Jahresabschluss genehmigt und der Vorstand und der Aufsichtsrat einstimmig entlastet. Zudem wurde den ehrenamtlichen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern und den hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gedankt.

Als Gastredner referierte im Anschluss Professor Dr. h.c. Martin H. Richenhagen zum Thema „Landtechnik 4.0 und die wirtschaftlichen Aussichten für die Landwirtschaft.“ Neben vielen Einblicken in die zukünftigen Entwicklungen in der Landwirtschaft fand der ehemalige Berater der US-Präsidenten Barack Obama und Donald Trump auch kritische Worte gegenüber dem jetzigen US-Präsidenten. Der Vortrag sorgte am Ende für großen Beifall bei den anwesenden Personen.