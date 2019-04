Zugegeben, das Wetter wollte nicht so wirklich mitarbeiten – dafür aber rund 60 Menschen aus Ostbevern und Münster. Sie waren gekommen, um gemeinsam die Auftaktveranstaltung des Projektes Ostbevern „bioinspirativ“ ( WN berichteten) zu gestalten.

Nach ein paar einleitenden Worten ging es für alle zunächst einmal raus aus dem Veranstaltungsort, der Aula der Josef-Annegarn-Schule, und rein in die Natur an der Bever. Dort gab es zahlreiche Informationen und Impulse rund um die Themen Natur und Umwelt von Dr. Wilhelm Bauhus , Leiter der Arbeitsstelle Forschungstransfer (AFO) an der Uni-Münster und von Herbert Voigt, Experte für essbare Wild-Kräuter und ehemaliger technischer Leiter des Botanischen Gartens Münster.

Nach der kleinen Exkursion begann dann das gemeinsame „Ideen-Mining“, eine Methode, die von der Uni Münster als innovatives und unkonventionelles Instrument der kreativen Problemlösung entwickelt worden ist. Dabei stand in der ersten Phase insbesondere der Austausch über die Einschätzung, was für die Teilnehmer denn Natur und Nachhaltigkeit bedeutet, im Vordergrund.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen, dass aus regionalen Produkten gekocht worden war, ging es dann mittels der Methode „World-Café“ ans Eingemachte. In drei Gruppen aufgeteilt, beschäftigten sich die Teilnehmer mit den Fragen „Was bedeutet Bioinspiration für mich?“, „Was kann Bioinspiration für Ostbevern bringen?“ und „Wie könnte ein Tag der Bever gestaltet sein?“. Letzteres zielte dabei auf die große Abschlussveranstaltung des Projektes am 3. Oktober 2020 an. Danach ging es für die Teilnehmer noch einmal vor die Tür, um bioinspirierte Orte in der Bevergemeinde sichtbar zu machen.

Die Ergebnisse des fünfstündigen Workshops waren vielfältig und konstruktiv. Die Organisatoren aus der Gemeindeverwaltung freuten sich über den gelungenen Auftakt und das erfrischende und positive Feedback der Teilnehmer. Die wiederum dankten den Organisatoren und Referenten für die vielen Wissensimpulse. „Wir alle haben viel gelernt“, so die abschließende Meinung.