„Schichtarbeit“ ganz ohne Maloche

„Zwei Lokalmatadore“, so Thomas Gabriel in seiner Laudatio bei der Ausstellungseröffnung von „Schichtarbeit“, lockten am Sonntag etwa 50 interessierte Besucher in die „La Folie“. Dabei sprach Gabriel von Judith Maier und Hugo Langner , die beide mit der Bevergemeinde eng verbunden sind. So kamen nicht nur Freunde der bildende Kunst, sondern auch der beiden „Schichtarbeiter“ Maier und Langner. Jörg Dalitz untermalte die Vernissage mit Klängen vom Didgeridoo und der Trommel.

Angesichts der großen Besucherzahl fragte sich Thomas Gabriel (Ostbevern Kultur) zum Amüsement der Gäste, ob nicht doch ein Anbau des Ausstellungspavillon realisiert werden müsse. Den Titel „Schichtarbeit“, deren Aussagekraft beide Kreative jeder für sich ganz verschiedentlich interpretierten, sah Gabriel als widersprüchlich und auslösend für Gedankenspielereien. Die Exponate von Hugo Langner, bei denen nicht nur die Schichten des Massivholzes ausdrucksvoll zur Geltung kommen, regen zu einer intensiven Betrachtung an. Als „Liebhaber von Metaphern“, wie Thomas Gabriel ihn nannte, hat Hugo Langner seinen Skulpturen aus Holz inspirierende Titel gegeben, beispielsweise die Unter- und Oberschaft der Gesellschaft thematisiert. Bei Judith Maier sei die Abstraktion Mittel der Wahl gewesen, erklärte Gabriel. Sie schenkt den Beobachtern ihrer Fotografien ansprechende und bewegende Impulse. In der Korrespondenz beider verschiedener Arbeitsweisen nehme man ganz spannende Stimmungslinien war, meinte Thomas Gabriel. „Der eine will provokant die Gesellschaft ändern, der andere wirkt ganz still“, so der Laudator. Er empfahl, in der Ausstellung zu verweilen. Denn so könne man plötzlich Neues entdecken, etwas, dass so die bildende Kunst besonders interessant mache.

Überzeugen davon können sich Kunstfreunde bis zum 19. Mai, die „La Folie“ ist in diesem Zeitraum sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.